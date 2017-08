Alessandra Ambrosio pushime në “Parajsë”

Ylli i Victoria’s Secret, Alessandra Ambrosio vërteton se ajo është me të vërtetë “përgjithmonë me pushime”, pasi udhëton në vende mahnitëse në çdo cep të botës, aq shpesh për karrierën e saj si një supermodele.

Ditën e enjte “bomba” braziliane postoi një foto në Instagramin e saj ku pozonte me bikini në plazhin e mrekullueshëm të Bora Bora-s. Nëna e dy fëmijëve e quajti Bora Bora-n “parajsë”.

Blue Lagoon 💙🐚💫 #foreveronvacation A post shared by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on Aug 18, 2017 at 11:54pm PDT

