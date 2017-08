Aktorja hollivudiane ndryshon mbiemrin për arsye raciste

Aktorja Chloe Bennet që luan në serialin televiziv ‘The Marvel’s Agents of Shield’ ka treguar se iu desh të ndryshonte mbiemrin e saj për një arsye raciste.

Në një debat me komentuesit në Instagram, ajo shkruajti: “Hollivudi është racist dhe nuk do lejoja që të më vendosnin një mbiemër me të cilin nuk do ndihesha mirë. Ndryshimi i mbiemrin nuk ndryshon faktin se gjaku im është gjysmë kinez, që kam jetuar në kinë ose që jam rritur në Kinë dhe Amerikë. Kjo do të thotë që duhet të paguaj qiranë time. Unë po bëj gjithcka mundem që të siguroj që asnjeri tjetër të mos ndryshojë emrin vetëm që të punojnë.”

Chloe luan rolin e një agjenti sekret dhe shpjegoi se ndryshimi i mbiemrit solli karrierë të suksesshme për të. Përpara ka deklaruar se kur ka dhënë provën e parë, hezitoi të thoshte mbiemrin e ri por më pas kuptoi se ashtu funksionon hollivudi.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter