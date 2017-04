Aktorja e njohur rrëfen sekretin e bukurisë

Aktorja e njohur, Raquel Welch i ka habitur të gjithë me pamjen e saj kur u shfaq në tapetin e kuq për promovimin e filmit ‘How to be a latin lover.’

E veshur me një xhaketë të verdhë dhe pantallona të zeza, 76-vjecarja dukej shumë elegante dhe më e re në moshë. Welch ka thënë se praktikon joga, ushtrime fizike, ha ushqime të shëndetshme dhe ka një regjim për trajtimin e fytyrës.

Ajo ka treguar se nuk ka bërë asnjë operacion plastik në fytyrën e saj, por përdor krem anti-rrudha, si dhe kremra të tjerë për lëkurën që e bëjnë të ruajë bukurinë.

Gjithmonë ka dëshmuar se sekreti për një trup dhe fytyrë të mirë është ushtrimi i jogës dhe dietat e shëndetshme.

/oranews.tv/

