Aktorja e ‘Game of Thrones’ i jep fund beqarisë

Aktorja britanike, Sophie Turner i ka dhënë fund beqarisë duke pranuar propozimin për martesë të këngëtarit të njohur, Joe Jonas.

Ata shijojnë lidhjen e dashurisë që në 2016, të cilën e bënë publike me një postim në Instagram. Turner luan rolin e Sansa Stark në serialin e njohur Game of Thrones dhe do bëhet nusja më e komentuar në Hollyëood për pak kohë.

Joe Jonas publikoi një fotografi në rrjetin sociale duke i thënë të gjithëve se ajo pranoi propozimin. Pas kësaj mori shumë urime, ndër to edhe vëllai i tij që shkruante: “Urime për vëllain dhe ‘motrën’ time. Ju dua të dyve.”

Këngëtari nuk na ka treguar se kur mund të bëhet dasma e madhe, por të gjithë presin me padurim.

She said yes. A post shared by J O E J O N A S (@joejonas) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

/oranews.tv/

