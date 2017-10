Te gjithe ju qe e perkrahet Arifhikmetin, te gjithe ju qe i dhate mundesine Arifhikmetit te jete pjese e jeteve tuaja u jam mirenjohes pafundesisht. Te gjithe juve ua kushtoj kete kenge (kenge e cila ka eshte e zhanrit komik, edhe rep edhe komedi 😂😂😂) duke shpresuar ne perkrahjen tuaj te metutjeshme dhe duke shpresuar se do tu pelqeje. 😂😂😂😂😂 eh shtaj dua ne 19 ora kur ta ces premieren e kajnkes ta dixhni me kliklime e me like te faqes ne youtube en me share, ta cudisem dinjane🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣tem bohi krejt subskrajb ta cudisem ene youtibin, ta smetajsem kejt….🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

