Aksidentohet me makinë “Kingu”, Vali Carleone

Aksidentohet me makinë personazhi i njohur i showbizit, Princ Vali Corleone, por fatmirësisht pa pasoja. Ngjarja ka ndodhur mbremjen e se dieles.

Nga aksidenti është dëmtuar mjeti Jaguar me të cilin udhëtonte.

Lajmin e ka bërë me dije vetë Kingu në rrjetin social facebook, ku shkruan: “Sorry – Aksident Me Jaguar 🐆300 K\mh•••Por Ja Futa Me Qëllim Zdii, me Bë Një Test, sepse Kështu e Kisha Meny’në”.

Mësohet se ai në veturë nuk ishte i vetëm, por i shoqëruar nga një femër, ndërsa si pasojë e shpejtësisë së madhe nuk e ka vërejtur akullin që është shfaqur para tij.

Në vendngjarje është paraqitur menjëherë Policia, e cila ka shqyrtuar rastin.

