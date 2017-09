A është reperi kosovar në pritje për tu bërë baba?

Reperi kosovar, Gold AG ka disa kohë që përjeton dashurinë me një vajzë, me të cilën është kurorëzuar për martesë. Edhe pse ajo nuk është e njohur për publikun, të gjithë presin lajmin që Gold (Arian Agushi) të bëhet baba.

Në një intervistë për Prive, ai ka folur rreth karrierës dhe jetës së tij private. Nuk mund ti shpëtonte pyetja rreth familjes dhe nëse do bëhet prind së shpejti, të cilës ai iu përgjigj:

“Nëse don zoti që të kem fëmijë sa më shpejt, atëherë është kënaqësia më e madhe, dhurata më e mirë që e pres. Unë për momentin, dicka që ma kishte mbytur atë vrastinë time do të ishte të kisha një fëmijë. Në atë moment që Ariani të bëhet prind, të gjithë do e marrin vesh. Do tregoj se është dhurata më e mirë që mund ta japë zoti.”

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter