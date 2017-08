Rihanna të lë pa fjalë me look-un e ri në Barbados

Ajo është krenare për trashëgiminë e saj nga Barbados. Këngëtarja mori pjesë në karnavalet legjendare në Crop Over Festival në ishullin e saj të lindjes ditën e hënë. 29 -vjeçarja e veshur me bikini tërhoqi vëmendjen e te gjithë vendasve. Këngëtarja e diamantëve ka rrëmbyer dhe vëmendjen me flokët e saj të kaltër duke dhënë përshtypjen e një look-u dramatik.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter