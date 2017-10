Ushqimi është ilaç i natyrës, ja disa që do ju mbajnë larg mjekut

Ushqimi është ilaçi numër një i natyrës. Perime, fruta, karbohidrate dhe proteina të caktuara ofrojnë përfitime të veçanta shëndetësore, pa dhënë disa nga efektet anësore të pakëndshme që japin ilaçet që marrim nga mjeku.

Vetëm duke aplikuar disa ndryshime të thjeshta, si duke shtuar fara shege në bollgurin tuaj të mëngjesit ose duke shtuar pak hudhër në salcën tuaj të makaronave, ju mund të rrisni menjëherë sistemin tuaj imunitar dhe rritni kapacitetin e trupit për t’u shëruar.

Ushqime të veçanta mund t’ju kursejnë edhe udhëtimet te mjeku.

1. Lakra e kuqe

Sa të thjeshta janë sallatat? Herën tjetër që do të kërkoni një pjatë të lehtë, të freskët dhe që shkon me çdo gjë, sigurohuni që t’i shtoni lakër të kuqe bashkë me sallatën e gjelbër. Kjo, sepse lakra e kuqe është plot me antioksidantë dhe ka veti anti-inflamatore. Ngjyra e tyre e purpurt e thellë lidhet me përqendrimin e lartë të polifenoleve anthocianin, të cilat janë komponime të bimëve që nxisin shëndetin e zemrës, funksionin njohës dhe shëndetin e trurit, ndërsa ndihmojnë edhe në lidhje me kolesterolin.

2. Rrushi i kuq

Mund të keni dëgjuar se vera e kuqe dhe rrushi i kuq përmbajnë resveratrol, i cili është cilësuar si një element që bën çudira kundër plakjes. Por ka edhe më tepër. Është vërejtur se resveratroli ndikon për të pasur zemër të shëndetshme dhe ndihmon në reduktimin e stresit oksidativ, në inflamacionin e enëve të gjakut dhe në parandalimin e agregimit të trombociteve.

3. Kungulli

Jo vetëm që është i përkryer për t’u konsumuar, por disa lloje të tij mbajnë larg gripin dhe të ftohtin. Kungulli dimëror përmban vitaminë A, e cila është e nevojshme për funksionimin e duhur të shikimit, prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, si dhe për të forcuar sistemin imunitar. Mangësitë në vitaminën A janë të lidhura me imunitet të dobësuar të trupit dhe më shumë sëmundje infektive. Mënyra më e mirë për të shijuar kungullin e dimrit është ta gatuani me yndyrna të shëndetshme, të tilla si vaji i kokosit ose vaji i ullirit.

4. Lakër Brukseli

Vuani nga dhimbje që lidhen me një dëmtim që mund të keni pësuar kohëve të fundit? Konsumoni lakër Brukseli, për të marrë vitaminë K. Vitamina K është një yndyrë thelbësore vitaminë e zgjidhshme, e nevojshme për të marrë veten në rastin e ndonjë lëndimi, për shëndetin e kockave dhe për parandalimin e kalcifikimit në arterie. Lakra e Brukselit është e shijshme kur piqet në furrë, kur e ziejmë ose kur mund ta shtojmë në sallatë.

5. Farat e shegës

Jo vetëm që janë të shijshme dhe të bukura, por farat e shegës janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i antioksidantëve. Farat e shegës përmbajë 2-3 herë më tepër antioksidantë se çaji i gjelbër dhe vera e kuqe, që do të thotë se ndihmojnë për të mbajtur qelizat e pastra.

6. Qepët pranverore

Ju gërvisht fyti apo i keni hundët e zëna? Shtoni pak qepë në supë, në sallatë, në çajin e xhenxhefilit ose në petullat me patate. Qepët ndihmojnë trupin të largojë toksinat. Ato janë antivirale dhe antibakteriale.

7. Hudhra

Hudhra është një tjetër bimë, që ka veti antivirale dhe antibakteriale. Në mjekësinë kineze ajo është përdorur për të larguar toksina dhe për të vrarë parazitë, si dhe për të reduktuar ënjtje në trup. Ka veç të tjerave veti antibakteriale, antifungale, antioksidante dhe antivirale.

8. Kastravecët

Në mjekësinë kineze, kastravecët janë të njohur për aftësi të jashtëzakonshme shëruese. Ata largojnë toksina, pastrojnë gjakun, forcojnë zemrën, bëjnë mirë për zorrët dhe mushkëritë etj. Ata janë të mirë për t’u ngrënë në qoftë se keni ënjtje në duar apo në këmbët, ose në qoftë se keni infeksion të fshikëzës.

9. Farat e lulediellit

Ashtu si farat e shegës, farat e lulediellit kanë veti të shumta dhe mund të shtohen në ushqimin tuaj, në bollgur, në sallata apo në biskota etj. Ato kanë shumë kalcium dhe magnez dhe shpesh janë përshkruar në mjekësinë kineze se kanë aftësinë për të hequr qafe skuqjen. Farat e lulediellit ndihmojnë në presionin e ulët të gjakut dhe mund të lehtësojnë dhimbjet e kokës dhe nëse keni marrje mendsh. Në mjekësinë Lindore rekomandohet të hahen fara luledielli, nëse një person është i shqetësuar nga simptoma të caktuara të zorrëve, si dizenteria ose parazitët e zorrëve. /ATA/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter