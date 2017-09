Hapet gara për 16 drejtorët e rinj të spitaleve

Ashtu siç paralajmëroi Kryeministri Edi Rama ditën që kërkoi dorëheqjen e krerëve të spitaleve, drejtorët e rinj do të zgjidhen me konkurs.

Ministria e Shëndetësisë tashmë ka shpallur nisjen e aplikimeve për përzgjedhjen e 16 drejtuesve të rinj në spitalet universitare dhe rajonale. Drejtuesit e rinj të 5 spitaleve universitare në Tiranë dhe 11 rajonalë në rrethe do të përballen me dy prova: testimi me shkrim dhe me gojë.

Kanidatët që plotësojnë kriteret duhtet të dorëzojnë dosjen brenda datës 6 tetor në Ministri.

Mes kritereve kërkohet që kandidatët të zotërojnë diplomë të nivelit master shkencor në shkencat: ekonomike/juridike/mjekësore; të kenë përvojë pune minimumi 5 vjet në drejtim ose menaxhim; të mos kenë marrë masë disiplinore gjatë 3 viteve të fundit; si dhe të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. Krahas plotësimit të kritereve, çdo kandidat duhet të paraqesë një platformë për zhvillimin e spitalit ku aplikon për të qenë drejtues.

Për përzgjedhjen e kandidatëve fitues në Ministrinë e Shëndetësisë do të ngrihet një komision i posaçëm vlerësimi “ad-hoc”, ku veç përfaqësuesve të Ministrisë do të bëjnë pjesë edhe mjek me eksperiencë shumë vjeçare në shërbimet spitalore dhe një mjek i njohur me titull shkencor, në pension; dy menaxherë sipërmarrjejesh të suksesshme; drejtues i një spitali jashtë vendit; si dhe ekspert ndërkombëtar në fushën e menaxhimit shëndetësor/spitalor nga Organizata Botërore Shëndetësisë.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter