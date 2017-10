Erdhi koha që të pini koktejl me çokollatë në mëngjes

Nëse ndonjëherë keni menduar përse nuk mund të hani cokollatë në mëngjes, erdhi koha që kjo gjë të ndryshojë.

Dyqani i cokollatave Jaz dhe Jul në Islington kanë pothuajse një vit që shërbejnë cokollatë në mëngjesin e fundjavës.

Ata kanë provuar të eksperimentojnë duke e shoqëruar me waffles, bukë të thekur apo vezë të zier. Gjithashtu kanë krijuar koktejle alkoolike ose analkoolike me cokollatë që bëhen me kakao dhe pije alkoolike.

Të gjitha këto shërbehen në mëngjes, por doza e cokollatës është aq e vogël saqë nuk e rëndon stomakun për pjesën tjetër të ditës.

Personat që e kanë provuar janë ndjerë të kënaqur nga ky lloj ushqimi dhe ia sugjerojnë cdo njeriu që është i fiksuar pas cokollatës e bën një vizitë në Londër.

