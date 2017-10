Një fjongo rozë shpëton jetë - Beteja e Majlindës me tumorin në gji: Për t’ia dalë duhet forcë, jo mëshirë

Majlinda, nuk ka aspak frikë të flas për sëmundjen e keqe që iu shfaq befas para 4 vitesh në gji.

Ajo është plot forcë për të jetuar edhe pas disa ndërhyrjeve të vështira shëndetësore që ka kryer deri në heqjen e të dy gjinjve. 45-vjeçarja, nënë e dy fëmijëve, prej vitesh kryente kontrollet e rregullta të pap-testit dhe mamografisë.

Ishte pikërisht vizita e radhës, në të cilën mjekët zbuluan se në njërin gji të saj ishte shfaqur tumori. Një dhimbje e dyfishtë për Majlindën, pasi në të njëjtën kohë nga e njëjta sëmundje ishte duke vujtuar edhe nëna e saj.

Majlinda Nanaj: “Para 4 vitesh e gjysmë në kontrollin rutinë që unë kam bërë kancerin dhe për pap testin që bëhet për mitrën u konstatua një masë tumoriale e shkallës së dytë. Ndërkohë kontrollet kanë qenë të rregullta, çdo vit unë kam bërë pap testin dhe ekon e gjirit. Pas bërjes së ekos së gjirit, doktroi më rekomandoi që duhet të bëja mamografinë. Dhe mamografia ishte ajo që vërtetoi dyshimin që kishin doktroët që mund të kishte një masë tumori, sepse ishte në fillesat e saj.

Ballaqafimi i parë ka qenë i tmerrshëm sepse njeriu shkon për një kontroll rutinë, për shumë vite del e pastër dhe në një moment , doktorët kanë qenë të drejtpërdrejtë në termin: shikojmë një masë kancerogjene te ty. Ka qenë një tronditje shumë e madhe por kjo tronditje nuk zgjati më shumë se dy ditë. I mblodha energjitë e mia dhe thashë që Linda ti do ia dalësh, ke Besin për të rritur, ke Anën për të rritur dhe nuk do të mundi kjo gjë.

Për një trajtim më të specializuar, për të vetmen arsye sepse ne e dimë shumë mirë si është gjendja e shëndetësisë në Shqipëri që të jemi realistë, nuk kisha besim në trajtimin me mediakente dhe u detyrova që të iki në Athinë. Gjithë protokolli që kam ndjekur atje ka qenë 8 cikle kimioterapie të cilat janë bërë një një kohë shumë të shpeshtë, janë bërë çdo 15 ditë. Mbas mbarimit të kimioterapisë është bërë trajtimi me 25 seanca me rreze dhe gjërat ecën mirë.

Mbas një viti që hoqa gjirin e parë që e kisha të sëmurë, për efekt parandalimi dhe ndoshta mund të rishfaqej prap, me vendimin tim të prerë kalova në një mastektomi të dyfishtë, që do të thotë heqja dhe e gjirit tjetër. Mbas kësaj procedure kalova në bërjen e transplantit. Për të qenë e sinqertë është nëj terapi shumë e vështirë por që do t’ia rekomandoja të gjithëve. Të gjitha gratë apo vajzat që po kalojnë këtë fazë sëmundjeje, është një proces i vështirë por më mbrapa ia vlen sakrifica.

Unë në të njëjtën periudhë që kam qenë sëmurë kam pasur edhe nënën time me kancer, të cilën nuk munda që ta shpëtoja dot, nuk munda që ta nisja dot jashtë që të mund ti bëja një trajtim më të specializuar dhe kimioterapitë ia zhvillova këtu. Unë di që në kimioterapinë e dytë nuk më ngeli asnjë fije floku, vetulla apo qerpikë ndërsa nëna ime bëri 3 kimioterapi dhe e kishte kokën plot me flokë. Që do të thotë se për mua medikamentet lënë shumë për të dëshiruar.

E kam thënë me të madhe dhe do ta them sa të kem frymën, të vënë dorë tek ky grup njerëzish të prekur nga kjo sëmundje. Kjo është një thirrje dhe një lutje nga shpirti sepse vetëm po të provosh këtë sëmundje arrin që ta kuptosh se çfraë kalojnë njerëzit.”

Për Majlindën, tumori është një sëmundje që nuk do mëshirë për t’u kapërcyer. Ndaj lutja e saj sot është për kontrolle dhe dashuri nga të afërmit.

Majlinda Nanaj: “Nuk e kam pasur problem që të dal në periudhën e kimioterapisë pas flokë, pa shami në kokë sepse në fund fare njerëzit duhet të të duan për atë që ti je. Nuk janë as flokët, as grimi, as shamia ato që ty të ndryshojnë në shpirt. Është një proces që do të kalojë, është një kohë që do të kalojë si çdo sëmundje.

Do kohën e vet që të të rehabilitohesh por shumë e rëndësishme është ana psikologjike. Ajo është arma më e madhe dhe dashuria që ti ke përreth. Kjo është sëmundje do shumë vullnet, kjo sëmundje nuk do që të kalosh në pesimizëm, nuk do mëshirë sidomos nga të tjerët që të thonë gjynah, e shkreta. Nëse ka ndonjë gjë që vërtetë nuk duhet është mëshira.

Unë e kam lutje jam vajzë, jam grua, jamë nënë, e bëj në raport me të tre funksionet e mia, mos të neglizhojnë për shëndetin e tyre. Njëherë në vit të bëjnë një pap test dhe një mamografi do të fitojnë jetën e tyre sepse parandalimi shëron, parandalimi shpëton jetë.”

Nëse 500 femra të tjera do të ishin ekzaminuar në kohë, sot do të flisnim për më pak gra të prekura nga kalvari i mundimeve për trajtimin e tumoreve të gjirit, që si kudo në botë edhë në vendin tonë rastet kanë ardhur në rritje për çdo vit.

Nga një sëmundje thuajse e panjohur për vendin tonë në vitet ‘90, pas vitit 2000 numri i femrave të prekura nga tumoret e gjirit është dyfishuar, duke arritur në 500-600 raste të reja në vit, një shifër jo e saktë, pasi shumë paciente zgjedhin të trajtohen në spitalet private ose jashtë vendit.

Helidon Nina: “Për rastet e reja janë shifra jo ekzakte. Nuk janë ekzakte sepse duhet të kemi një regjistër të sëmundjeve malinje efikase. E dytë, nuk është vetëm spitali i enkologjisë që i trajton por janë dhe qendra të tjera. E treta, ka pacientë që kanë mundësi të lëvizin dhe ikin jashtë. Nuk kemi një database të të gjitha këtyre por ajo që ka rëndësi është se duhet të jetë regjistri i sëmundjeve malinje që duhet të kontrollohet shumë mirë, i ruajtur me rigorozitet.”

Mungesa e kontrolleve e në disa raste pamundësia e kryerjes së tyre ka bërë që mjaft femra të prekura nga tumoret e gjirit të mos kenë dijeni për sëmundjen.

Nga 5000 femra të ekzaminuara vetëm nëpërmjet mamografisë së lëvizshme në të gjithë vendin vitin e kaluar, 10% e tyre janë diagnostikuar me tumore në gji, fakt të cilin e kanë mësuar gjatë ekzaminimit.

Kanceri i gjirit prek të gjitha gratë, por rreziku shtohet me rritjen e moshës.

Grupmoshat më të rrezikuara për t’u prekur nga tumoret e gjirit janë ato mbi 50 vjeç, por mjekët thonë se kjo sëmundje nuk njeh moshë, ndaj kontrollet e vazhdueshme janë të nevojshme për ta kapur sa më herët.

Por cilët janë faktorët e riskut dhe kur duhet të bëhet mamografia?

Helidon Nina: “Ka faktorë që varen nga femra dhe ka faktorë që nuk varen. Mosha, me moshën rritet predispozita për të dhënë diçka. Menopauza e vonëshme ose një cikël i hershëm, kirurgjia e mëparshme e bërë për arsye të ndryshme. Pra këta janë faktorë që nuk i shpëton. Radioterapia për sëmundje të tjera që me kohën mund të iniciojë diçka.

Pastaj kemi dhe faktorë të tjerë që varen nga vetë pacienti si obeziteti. Nuk duhen shtuar kile të teprta, një aktivitet fizik 1-2 orë së paku në ditë, duhet konsumuar sa më pak alkool dhe duhan , përdorimi i kontraceptivëve jo me priudha të gjata etj.”

Ishte viti 2009, kur në Shqipëri u zhvillua fushata e parë sensibilizuese për kancerin e gjirit, për një sëmundje të kurueshme, por që për shkak të mungesës së informimit, pacientët dhe familjarët e tyre e mbanin të fshehtë, duke jetuar çdo ditë me frikën se “vdekja” ishte shumë pranë.

Donika Godaj, organizatorja e kësaj fushate, tregon si nisi kjo lëvizje me një mjek të ardhur nga Amerika.

Por sot historia shihet ndryshe. Me qindra femra që i kanë rënë pas sëmundjes në kohë, kanë shpëtuar prej tumorit.

Përtej sensibilizimit, në Shqipëri ka ende femra që nuk e njohin ekzaminimin me mamografi apo që kanë frikë t’i nënshtrohen.

Shumë të tjera shkojnë te mjekur kur sëmundja ka përparuar. Mungesa e informacioneve është më e theksuar në zonat e thella rurale të vendit.

Ndërsa nisma për sensibilizim duket se është futur në rrugën e duhur dhe vihet re një ndërgjegjësim i popullatës për kontrollet e gjirit, për specialistët tashmë ka ardhur koha që të kalohet te trajtimi i duhur multidisiplinar, ku nuk duhet të neglizhohet më aspekti social dhe psikologjik, pasi problemi nuk është më vetëm mjekësor.

Një shërbim që në Shqipëri është ende larg standardeve të vendeve fqinje dhe europiane.

Fushata sensibilizuese e këtij tetori për luftën ndaj kancerit të gjirit i drejtohet burrave, për të ofruar gjithë mbështetjen e tyre ndaj femrave të prekura nga kanceri, një sëmundje që me vështirësitë e saj kaplon gjithë familjen.

Ky është apeli i Myqerem Alimerkaj nga qyteti i Ballshit, mesazhi i një babai për të bijën, e cila prej 10 vitesh lufton me sëmundjen e keqe në gji, një betejë që të dy së bashku po e çojnë drejt fitores.

Një fjongo rozë shpëton një jetë, shpëton një vajzë të re, një grua, një nënë, një gjyshe.

Një muaj nuk mjafton për sensibilizim, por një histori është mësimi më i mirë për të gjitha femrat, që të paktën një herë në vit t’i drejtohen mjekut për të parë shëndetin e tyre.

