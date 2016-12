Investimet - Beqaj: 750 milionë lekë për infrastrukturën e spitalit të Traumës

750 milionë lekë të reja investime janë parashikuar nga Ministria e Shëndetësisë në Spitalin e Traumës. Ministri Beqaj teksa inspektoi punimet që vijojnë në shërbimet e fizioterapisë, farmacisë dhe shërbimit të ri të pritjes së pacientëve tha se viti 2017 do të sjellë projekte më të mëdha për këtë spital.

Ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, ishte në Spitalin Universitar të Traumës ku inpespektoi punimet që po kryhen në shërbimet e fizioterapisë, farmacisë dhe shërbimit të ri të pritjes së pacientëve.

Beqaj tha se në këtë spital janë parashikuar edhe 750 milionë lekë të reja investime.

Beqaj: “Janë 500 milionë lekë që po investohen për këto ndërhyrje në infrastrukturë, rikonstruksion mjedisesh, të shoqëruara me 200 milionë lekë të tjera pajisje mjekësore. Janë dhe 50 milionë pajisje të tjera ndihmëse, kështu që janë 750 milionë, me të cilat, ne në pranverë do të kemi në këtë spital, një Fizioterapi më të mirë, më të kompletuar dhe më eficente, një mjedis më optimal për të administruar barnat dhe materialet mjekësore, por edhe një mjedis pritës, informues, dinjitoz, qoftë për ata që vijnë si pacientë për viztat ambulantore apo edhe për familjarët e tyre”.

Ndërhyrjet në këtë spital përfundojnë pranverën e ardhshme kur pritet të vihet në funksion të qytetarëve edhe Shërbimi i Fizioterapisë dhe Farmacisë.

Ndërkohë, kreu i Shëndetësisë theksoi se për vitin 2017 këtë spital e presin projekte më të mëdha.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter