Intervistë për Ora News - Ymeri: Me qeverinë antishtet ra dhe Asociacioni dhe Demarkacioni

Kreu i Vetëvendosjes, Visar Ymeri, e sheh rrëzimin e qeverisë Mustafa si shumë pozitive.

Në një lidhje telefonike për Ora News, ai thotë se bashkë me qeverinë ranë dhe dy projekte shumë të rrezikshme për Kosovën, Asociacioni dhe Demarkacioni.

Zgjedhjet e parakohshme që do mbahen në qershor për Ymerin janë premtuese për vendin por dhe VV, që sipas tij është rritur elektoralisht gjatë këtyre viteve. Synimi final i Ymerit: VV forcë e parë.

Intervista për Ora News

Rrëzimi i qeverisë Mustafa-Rënia e qeverisë së Kosovës sot është e rëndësishme se me rënien e qeverisë kanë rënë edhe dy marrëveshje të dëmshme, Bashkësia e Komunave me shumicë serbe që pretendonte të themelonte një Republikë serbe brenda Kosovës të kontrolluar drejtëpërdrejtë nga Serbia dhe nga ana tjetër marrëveshja për vijën kufitare me Malin e Zi që i humbte Kosovës mbi 8200 hektarë. Një protestë gjithëpopullore që zgjati për një kohë të gjatë me intensitet të shtuar arriti që edhe ti zbrapsë këto marrëveshje dhe përfundimisht ta rrëzojë këtë qeveri.

Qeveria e re- Këto dy projekte në asnjë mënyrë nuk duhet të lejohen të zbatohen në Kosovë. Përmes zgjedhjeve që do të organizohen në qershor qytetarët e Kosovës do të kenë mundësinë dhe do të shprehin vullnetin e tyre edhe kundrejt këtyre dy marrëveshjeve, por karshi qeverisjes në përgjithësi, vullnet që është shprehur gjatë dy viteve rradhazi që prej peticionit që u nënshkrua nga 205 mijë qytetarë dhe deri tek protestat masive në rrugët dhe sheshet e Prishtinës. Këto zgjedhje janë mjaft të rëndësishme për Kosovën. Në këto zgjedhje do të përcaktohet përfundimisht nëse Kosova do të qeveriset nga një qeverisje që është qeverisje antisovranitet, antishtet, antiterritor dhe anti-barazi e mirëqënie ose nga një qeverisje që përfaqësohet nga VV që është qeverisje për sovranizimin e Republikës, bashkimin e Republikës, mbrojtjen e territorit dhe barazinë e qytetarëve e zhvillimin ekonomik në funksion të mirëqënies së tyre.

VV në zgjedhje- Lëvizja Vetëvendosje ka shënuar një rritje jashtëzakonisht të madhe. Kjo vërehet në sondazhe por më shumë në punën tonë në terren. Zgjedhjet vinë pas një periudhe të gjatë krize politike, por dhe një ballafaqimi demokratik në mes popullit të organizuar politikisht dhe një qeverisje e cila politikat e saj i kishte orientuar kundër vullnetit dhe interesave të popullit. Këto zgjedhje do të jenë një betejë e tillë politike mes popullit që kërkojnë barazi dhe sovranitet që përfaqësohen nga VV dhe opozita dhe nga ana tjetër një klike qeverisëse që përfaqëson korrupsionin, krimin, degradimin dhe keqpërdorimin e shtetit dhe të mirave publike.

Skenaret- Në betejën tonë politike dhe elektorale synojmë të dalim subjekt i parë dhe të pamundësojmë vazhdimin e një qeverisje të tillë degraduese që kemi parë deri tani dhe është përqëndruar kryesisht në udhëheqjen e PDK. Kadri Veseli dhe Isa Mustafa janë të ngjashëm dhe përfaqësojnë një politikë që synon të copëtojë territorin e Kosovës dhe të ozurpojë pasurinë e Kosovës në duart e klaneve dhe oligarkëve.

/Oranews.tv/

