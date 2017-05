Maqedonia ende pa qeveri - Xhaferi: Ivanovin e presim deri më datë 19 Maj

Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, ka deklaruar se do t’a presë Presidentin Gjorge Ivanov deri më datë 19 Maj për të mandatuar Zoran Zaev, por nëse kreu i shtetit do të refuzojë sërish, atëherë qeveria e re do të njihet nga Parlamenti. Xhaferi deklaroi se me veprimet e tij, Ivanov po shkel Kushtetutën e Republikës.

Në kushtet kur Presidenti George Ivanov refuzon që të mandatojë liderin e LSDM-së, Zoran Zaev, për formimin e qeverisë, Kryetari i Parlamentit, Talat Xhaferi, ka deklaruar se do ta presë kreun e shtetit deri më tani 19 Maj, e më pas, nëse sërish nuk do të zbatohet Kushtetuta, atëherë shumica parlamentare mund ta paraqes për miratim në Kuvend programin dhe përbërjen e qeverisë së re. Në takimin e tij të parë me gazetarët, Xhaferi nënvizoi se vendimet e Ivanov janë anti-kushtetuese.

“Nuk kam nevojë që t’i lutem askujt. Unë jam i detyruar ta pres Ivanovin deri në skadimin e afatit prej 10 ditësh, por pastaj gjithçka varet nga shumica parlamentare”, është shprehur kryeparlamentari Xhaferi.

Por pavarësisht thirrjes së bërë nga Kuvendi, Presidenca nuk ka preferuar të reagojë. Kreu i Shtetit e ka bërë të qartë më deklaratat e mëparshme se në kushtet aktuale nuk do të ndryshojë qëndrim për këtë cështje.

Ndërkohë, social-demokratët kanë deklaruar se do të bëjnë një përpjekje të fundit për të bindur Presidentin, duke dërguar një shkresë zyrtare ku të bëhet e qartëse uniteti i Maqedonisë nuk do të cënohet. Ky vendim vjen në një kohë kur ultranacionalistët kanë akuzuar partitë shqiptare se përmes marrëveshjes së tyre kërkojnë t’a kthejnë Maqedoninë në një republikë federative.

/oranews.tv/

