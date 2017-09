Normalizimi i marrëdhënieve - Vuçiç: Nuk do të ndryshojmë formatin e bisedimeve me Kosovën

Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç ka deklaruar se Beogradi nuk do të ndryshojë formatin e bisedimeve me Prishtinën, në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Europian. Sipas tij, nëse një nga fuqitë e mëdha do të kërkojë të jetë pjesë e bisedimeve, atëherë të gjitha fuqitë botërore do të duhet të përfshihen në dialog.

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç ka deklaruar se Beogradi nuk ka ndërmend të ndryshojë formatin e bisedimeve në dialogun mes Kosovës e Serbisë, ku Bashkimi Europian luan rolin e ndërmjetësuesit.

Por nëse ndodhin ndryshime, atëherë Presidenti thotë se në dialogun mes palëve do të duhet të përfshihen të gjitha fuqitë botërore.

Mediat kishin spekuluar për mundësinë e përfshirjes së të tjerë lojtarëve në bisedimet mes Beogradit e Prishtinës.

“Është gjithnjë mirë të kemi konsultime me amerikanët, gjermanët, rusët, kinezët… Çështjet e rëndësishme të konflikteve të ngrira nuk mund të zgjidhen pa dijeninë e aktorëve të rëndësishëm, por aktualisht Bashkimi Europian është drejtpërdrejtë i përfshirë në dialog,” u shpreh presidenti Vuçiç në një konferencë për shtyp.

Prishtina dhe Beogradi janë në një dialog të ndërmjetësuar nga Bashkimi Europian për normalizimin e marrëdhënieve mes palëve, për promovimin e paqes dhe për arritjen e progresit në rrugën drejt integrimit europian.

Përfaqësuesja e Lartë e Çështjeve të Jashtme dhe Politikave të Sigurisë si dhe zv/presidentja e Komisionit Europian, Federica Mogherini lajmëroi se ajo personalisht do të ndërmjetësonte këtë dialog të nivelit të lartë, me mbështetjen e të gjitha shteteve anëtare.

