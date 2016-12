Beograd - Vuçiç ultimatum serbëve të Kosovës: Pozicionohuni deri me 31 dhjetor

‘Keni afat deri më datë 31 dhjetor për t’u tërhequr nga vendimet e dëmshme’, ka qenë ky ultimatumi i dhënë për politikanët serbë në Kosovë nga kryeminsitri i Serbisë Aleksandër Vuçiç, i cili tha se kushdo që do të devijojë nga qëndrimet e qeverisë, do të përjashtohet nga mbledhjet që do të thirren nga ekzekutivi. Për takimit të zhvilluar me përfaqësuesit në Beograd, për mediat u prononcua shefi i zyrës për Kosovën, Marko Gjuric, i cili tha se është mjaft e rëndësishme që përfaqësuesit politikë serbë të kenë qëndrime të përbashkëta.

Kryeministri i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, i ka dhënë një ultimatum përfaqësuesve politikë serbë në Kosovë, duke ju kërkuar që të tërhiqen nga ato që i quan vendime të dëmshme për qeverinë e Beogradit, teksa u ka dhënë si afat përfundimtar për të bërë dicka të tillë datën 31 dhjetor të këtij viti.

Për shkak të përçarjes që ekziston mes liderëve politikë serbë në kosovë, shefi i ekzekutivit thirri një takim në Kryeministri me pjesëmarrjen e shefit të së ashtëquajturës zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç, Ministrat serbë në kabinetin e qeverisë kosovare, deputetët serbë të Kuvendit të Kosovës si dhe aktorë të tjerë politikë.

Në mbledhje mësohet se Vuçiç ka qenë i prerë në qëndrimin e tij, duke u shprehur se kushdo që nuk do të pranojë të ndjekë linjën e qeverisë, do të përjashtohet nga pjesëmarrja në mbledhjet që do të drejtohen nga Beogradi.

Pas takimit, për mediat u prononcua shefi i zyrës për Kosovën, Marko Gjuriç, i cili tha se mbi të gjitha është e rëndësishme që vendimet të merren pasi të gjendet një linjë e përbashkët.

Ndërkohë, Ministri i shkarkuar serb nga qeveria Mustafa, Lubomir Mariç, theksoi në deklaratën e tij se serbët në Kosovë kanë qëllime të përbashkëta dhe se nuk duhet të kenë përçarje që dobësojnë impaktin e tyre.

Polemikat mes politikanëve serbë në Kosovë kanë nisur për shkak të thyerjes së bojkotit nga e disa deputetëve, të cilët pasi munguan për disa muaj, u rikthyen në sallën e Parlamentit.

Gjithashtu, Beogradi ka parë me shqetësim shkarkimin e Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal, Lubomir Mariç, i cili u zëvendësua me Ministren Mirjana Jevtiç.

