U “poshtërua” nga Trump, reagon kryeministri malazez

Një moment që tërhoqi vëmendje nga samiti i NATO-s, ishte pikërisht çasti kur Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, duket sikur shtyn Kryeministrin e Malit të Zi, Dushko Markovic, me qëllim që t’i bashkohet Sekretarit të Përgjithshëm, Jens Stoltenberg, në radhën e parë të liderëve që po zhvillonin një tur në selinë e re qendrore të Aleancës.

Megjithatë, në prononcimin e tij të parë për këtë çështje, shefi i ekzekutivit malazez, ka treguar sportivitet, ndërsa është shprehur se është normale që lideri i Uashingtonit të qëndrojë në krye të radhës.

“Nuk e vura re për momentin se çfarë ndodhi dhe të them të drejtën e pashë në rrjetet sociale këtë situatë të padëmshme. Ishte një veprim i paqëllimshëm nga Presidenti Trump. Gjithashtu, besoj se është krejtësisht normale që lideri i Shteteve të Bashkuara të qëndrojë në krye të grupit.

Gjatë samitit, pata mundësinë që të bisedoja dy herë me Donald Trump, të cilin e falënderova për ratifikimin e protokollit për anëtarësimin e Malit të Zi në NATO. Ne do të vijojmë të mbetemi të angazhuar për të përmirësuar miqësinë tonë me Shtetet e Bashkuara”, tha Markoviç.

Momenti kur Donald Trump del në krye të radhës shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale, ndërsa pamjet filmike morën miliona klikime. Gjithashtu, situata u komentua gjerësisht edhe nga mediat ndërkombëtare.

