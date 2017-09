Thaçi për Skënderbeun: Madhështinë e tij nuk e mbulon asnjë pëlhurë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi është përfshirë në debatin e fundit rreth Skënderbeut, duke theksuar se madhështinë e tij nuk e mbulon dot askush.

Thaçi: Me këtë rast me lejoni të ripërsëris faktin se jemi krenar se nga populli ynë dolën dy figura të mëdha Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe Nëna Terezë. Nuk ka beze as pëlhurë te bardh ose të zezë që mbulon madhështinë kombëtare dhe civilizuese të Gjergj Kastriotit.

Deklaratat e tij u bënë gjatë ceremonisë së shugurimit të katedrales katolike në Prishtinë.

“Bashkërisht vumë gurthemelin e inauguruam Katedralen dhe sot jemi bashkë në shugurim”, ka thënë Presidenti.

Sipas tij, me shekuj të tërë myslimanë e katolikë kanë vizituar teqetë e njohura për të gjetur shërim për sëmundje apo halle, dhe me shekuj të tërë myslimanë e të krishterë kanë shkuar në kishë për të gjetur përgjigje për hallet e tyre.

