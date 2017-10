SHBA edhe një herë i drejtohet Kryeministrit Haradinaj për demarkacionin

Kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj ka pranuar telegram urimi për marrjen e përgjegjësive të reja nga Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex W. Tillerson. Sekretari amerikan ka inkurajuar qeverinë Haradinaj që të udhëheqë me intensitet zbatimin e reformave të nevojshme e urgjente, si: sundimin e ligjit, çrrënjosjen e korrupsionit, nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë si dhe zgjidhja e çështjes së kufirit të Kosovës me Malin e Zi.

Pika të cilat i ka cilësuar si thelbësore për progresin e Kosovës drejt integrimit euro-atlantik “Do të punojmë ngushtë me qeverinë tuaj, në qëllimin tonë të përbashkët për Kosovën multietnike e demokratike, si pjesë e stabilitetit dhe prosperimit të Ballkanit”- thuhet në urim, transmeton Express. Thillerson po ashtu ka vlerësuar ka thënë se zgjedhjet e qershorit ishin shenjë e qartë se Kosova ka arritur pjekurinë diplomatike Në urim thuhet: Shkëlqesisë së tij Ramush Haradinaj, Kryeministër i Republikës së Kosovës I nderuar zoti Kryeministër, Pranoni urimet e mia për ju dhe popullin e Kosovës për zgjedhjet e mbajtura dhe formimin e qeverisë. Zgjedhjet e qershorit të këtij viti ishin shenjë e qartë se vendi juaj ka arritur pjekurinë demokratike. Lidershipi juaj është vendimtar në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për Kosovën dhe bashkëpunimin e ngushtë me fqinjtë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe me partnerët tjerë ndërkombëtarë. Ju inkurajoj fuqishëm që të udhëhiqni me intensitet të shtuar e në mënyrë gjithëpërfshirëse, në zbatimin e reformave të nevojshme e urgjente. Reformat e tilla përfshijnë fuqizimin e qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit, çrrënjosjen e korrupsionit, dhe nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe zgjidhja e çështjes së kufirit të Kosovës me Malin e Zi, janë thelbësore për progresin e Kosovës drejt integrimit euro-atlantik. Do të punojmë ngushtë me qeverinë tuaj, në qëllimin tonë të përbashkët për Kosovën multietnike e demokratike, si pjesë e stabilitetit dhe prosperimit të Ballkanit.

