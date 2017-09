Serbia e sigurtë: Kroacia do të ekstradojë Ismail Morinën

Pasi gjykatat i thanë “PO” ekstradimi ose jo i Ismail Morinës tashmë është në dorë të Ministrisë së Drejtësisë kroate.

Sot në Tiranë presidenti Iliri Meta thiri në një takim ambasadoren për të shprehur shqetësimin se Ismail Morina nuk është i sigurt në Serbi.

Ndërkohë në Beograd ministrja e Drejtësisë deklaron se Ballisti do të ketë një proces gjyqësor të drejtë dhe ligjor.

“Gjykatat serbe mund të sigurojnë një proces gjyqësor të drejtë dhe të ndershëm” tha ministrja e Drejtësisë, Nela Kuburovic, citon Tanjug, raporton Ora News.

“Sa i takon çështjes, duhet të presim vendimin e ministrit të Drejtësisë në Kroaci, por unë besoj se kolegu im do të veprojnë në përputhje me vendimin përfundimtar të gjykatës dhe se Morina do të ekstradohet në Serbi me qëllim që të gjykohet në një proces gjyqësor të hapur në Gjykatën e Lartë në Beograd” tha ministrja serbe citon Tanjug.

Ismail Morina akuzohet për nxitje të urretjes etnike dhe rracore.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter