Serbia do ta heqë Kosovën nga Kushtetuta e saj

Njoftimi i presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, se propozimi për zgjidhjen e çështjes së Kosovës do të përfundojë në muajin mars, ka bërë që në shtetin serb të ketë diskutime se cila do të jetë kjo “zgjidhje e dhimbshme” e Vuçiqit.

Burime diplomatike të gazetës serbe “Danas”, që është njëra nga mediat më të besueshme në Serbi, kanë thënë se kjo mund të jetë e lidhur me ndryshimet kushtetuese në Serbi.

Kjo gazetë raporton se propozim për Kosovën do të nënkuptonte një ndryshim në preambulën e Kushtetutës në Serbi ku thuhet se “Kosova është pjesë e Serbisë”, dhe se “ka autonomi substanciale në kuadër të shteti sovran serb”.

Megjithatë, siç shkruan ‘Danas’, preambula mund të mbetet e tërë pjesa tjetër në një formë, por jo edhe neni 8 i Kushtetutës i cili thotë se territori i Serbisë “është unik dhe i pandashëm dhe kufiri është i paprekshëm”.

Gjithashtu, burimet theksojnë se neni 182 i Kushtetutës i cili përcakton autonomi për Kosovën do të rregullohet me një ligj të veçantë. Këto pjesë duhet të ndryshohen si një kusht i domosdoshëm për anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian.

Përfaqësuesit e qarqeve diplomatike kanë thënë se Beogradi dhe Prishtina po përballen me presionin në rritje nga komuniteti ndërkombëtar që në dy-tre vitet e ardhshme duhet të arrijnë një marrëveshje e cila “nuk duhet ta përfshijë njohjen zyrtare të Kosovës nga Serbia”.

“Marrëveshja do të përfshijë një kompromis në mes Beogradit dhe Prishtinës që Kosova të fitojë anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare, përfshirë edhe Kombet e Bashkuara, në këmbim të mosnjohjes së Kosovës nga ana e Serbisë. Kjo do të thotë se Serbia merr përsipër të mos lobojë dhe as të votojë kundër anëtarësimit të Kosovës në organizatat e huaja, ashtu si Beogradi dhe Prishtina u zotuan në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013 që nuk do të ndërhyjnë në perspektivën ndërshtetrore të njëri-tjetrit. Ndërsa politkanët e Kosovës thonë publikisht se është e nevojshme që Serbia ta njohë Kosovën, në bisedat joformale mund të jetë diskutuar se anëtarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare do të ishte një zgjidhje e pranueshme në këmbim të mosnjohjes”, thonë burimet e gazetës së njohur serbe, transmeton lajmi.net

Burimet nga Forumi Ndërkombëtar thonë se Beogradi dhe Prishtina kanë mospajtime në arritjen e një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme dhe përfundimtare. Në Prishtinë besojnë se për dy vjet do të jenë të mjaftueshme, kurse Beogradi argumenton se për këtë duhen diskutime 6 deri në 10 vite,.

Artikulli i gazetës serbe “Danas” përfundon me njoftimin se çdo gjë do të mund të shihet në muajin dhjetor, kur pritet të fillojë raundi i ri i bisedimeve ndërmjet Vuçiqit dhe Thaçit.

/lajmi.net/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter