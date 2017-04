Sulmi - Përgjaket Kuvendi i Maqedonisë, publikohet video e përleshjes

Parlamenti maqedonas u përgjak mbrëmjen e sotme pasi turma e protestuesve sulmuan deputetët pas zgjedhjes së Telat Xhaferit kryetar u Kuvendit.

Si pasojë e dhunës raportohen se janë lënduar një numër i madh deputetësh, mes tyre kreu i LSDM-së Zoran Zaev dhe ai Lëvizjes për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare Zijadin Sela.

Sulmuesit me fytyra të mbuluara kanë sulmuar dhe gazetarët të cilët kanë ndjekur nga afër situatën në Parlamentin e Maqedonisë.

Ata nuk kanë kursyer as femrat. Në një video të publikuar nga REL shihet një protestues që tërheq me forcë deputeten e LSDM, Radmilla Sheqerinska. Po ashtu edhe sulmi me karrige dhe sende të tjera të forta ndaj Zaev.

