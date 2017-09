Përleshja në“Lagjen e Trimave” - Ndrecaj dhe Rizaj u vranë të lidhur, nuk pranuan 35 milionë euro?!

Gjatë seancës gjyqësore për rastin e përleshjes së armatosur në “Lagjen e Trimave” të Kumanovës, të akuzuarit ndër të cilēt Sami Ukshini tha se Mirsad Ndrecaj dhe Beg Rizaj janë vrarë të lidhur.

Sami Ukshini gjatë seancës pyeti gjykatësin se pse nuk saktëson prokuroria se kush nga anëtarët e grupit ka ardhur për para, e kush për ideal.

Sipas komandant Sokolit, ata që kanë ditur trikun e shtetit tanimë janë të vdekur.

“Më 9 maj luftimet përfunduan diku rreth orës 21:30 dhe pas dorëzimit Mirsad Ndrecaj dhe Beg Rizaj janë vrarë të lidhur se nuk pranuan marrëveshjen prej 35 milionë euro që të heshtin për montimin e këtij rasti, të ofruar nga shërbimi i Ivanovit dhe Gruevskit. Cili shtet normal do të bënte pazar me terroristë, siç na quani ju!? Ish pushteti ka qenë i kriminalizuar në bashkëpunim me shqiptarët, andaj unë nuk i besoj kësaj gjykate”, u shpreh Sami Ukshini, i akuzuar, shkruan TV21.tv.

Të akuzuarit e tjerë, si Genc Sefaj, Enver Hoxha-Klajn, Ardian Bujari dhe Landrit Rrustemaj, në fjalën e tyre përfundimtare para gjykatës, pohuan se në Maqedoni kanë ardhur për ideal dhe jo për para.

Sipas Sefajt, prokuroria me provat që ka paraqitur në seancë nuk ka arritur të dëshmojë akuzat e ngritura.

“I them gjykatës se keni pasur shansin historik për të hedh dritë mbi këtë rast të montuar, nëse jo për neve të paktën jeni dashur për popullin tuaj, por ja qe nuk deshët ta bëni këtë as për nderë të policëve të vrarë. Ne e dimë të vërtetën, por duhet ta dini edhe ju. Ne nuk jemi terroristë, por vetëm njerëz që kërkojnë status më të mirë për shqiptarët. Vet shteti i ka vra edhe policët edhe djemtë tanë”, tha Genc Sefaj, i akuzuar.

Kujtojmë që një muaj më parë, në fjalën përfundimtare prokuroria kërkoi dënimin me burg të përjetshëm për të gjithë 37 të akuzuarit, nën akuzën për terrorizëm dhe organizatë terroriste.

Për pjesëmarrje në konflikt të armatosur akuzohen 20 shtetas të Kosovës dhe 9 shtetas të Maqedonisë, kurse për logjistikë akuzohen 8 shtetas të tjerë të Maqedonisë.

Në konfliktin e 9 majit të vitit 2015 në “Lagjen e Trimave” në Kumanovë u vranë 10 persona të armatosur dhe 8 pjesëtarë të njësisë speciale të policisë së Maqedonisë./21Media

