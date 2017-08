/Oranews.tv/ 

Prishtine - Ndahet nga jeta ish-kryeministri i Kosovës, Bajram Rexhepi

Ka ndërruar jetë ish-kryeministri i Kosovës, Bajram Rexhepi.

Rexhepi u nda nga jeta sot në moshën 63 vjeçare në një prej spitaleve të Turqisë.

Ai ndodhej në gjendje kome prej muajsh, pas një sulmi në tru.

Ai fillimisht ishte shtrirë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ku edhe i është nënshtruar operacionit mirëpo për shkak të gjendjes së rëndë ishte transferuar në Turqi.

Rexhepi u lind në 3 qershor 1954 në Mitrovicë. Pas diplomimit të tij në Universitetin e Prishtinës, ai përfundoi studimet post-universitare në Universitetin e Zagrebit më 1985. Rexhepi shpenzoi shumicë e karrierës së tij duke punuar si mjek kirurg, ndërkohë që gjatë Luftës së Kosovës më 1999, Rexhepi u bashkua me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës ku shërbeu tre muaj si mjek në terren.

Rexhepi u emërua si kryeministër i Kosovës në vitin 2002. Me ndërmjetësimin e kryeadministratorit të atëhershëm të Kosovës Michael Steiner, Kuvendi i Kosovës zgjodhi Rexhepin si Kryeministrin e parë të Kosovës dhe Ibrahim Rugovën si president; të dy konsiderohen si politikanë të moderuar.

Mesazhet e ngushellimit

Personalitete të shumta nga politika në Shqipëri e Kosovë kanë përcjellë mesazhet e tyre të ngushëllimit.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta i shpreh ngushëllimet e sinqerta familjes, të dashurve e miqve të ish-Kryeministrit të Kosovës, Bajram Rexhepi për këtë humbje të madhe.

Kreu i Shtetit thekson veçanërisht kontributin i tij si Kryeministër i parë i Kosovës, si politikan i spikatur në vitet e para të Kosovës së çliruar, si luftëtar i paepur për çështjen e Pavarësisë së Kosovës dhe përpjekjet i tij për ndërtimin e instucioneve të saj, do të mbeten të paharruara në mendjen dhe zemrat e të gjithë shqiptarëve.

“I përjetshëm qoftë kujtimi i tij!”

Përmes një postimi në fb, edhe kryeministri Rama e vlerëson Rexhepin një shiptar të ndershëm dhe patriot.

Rama: “Bajram Rexhepi ishte një shqiptar i ndershëm dhe patriot. Një burrë i thjeshtë që i bëri nder Kosovës në çdo detyrë dhe i bën sot të ndjehen të ligështuar për humbjen e tij, jo vetëm miqtë po edhe të gjithë ata që politikisht ishin në llogore të tjera nga e tija. Ai i’a doli aty ku shumëkush nuk i’a del dot: La pas një kujtim të mirë tek të mëdhenjtë e tek të vegjëlit.Lamtumirë mik i mirë!”

Lulzim Basha, kreu i PD-se: Bajram Rexhepi ishte njeri i veçantë dhe shqiptar i madh. Pak njerëz i kanë shërbyer popullit të tyre si ai, duke u kujdesur me përkushtim si mjek për jetët e njerëzve, duke luftuar për lirinë e tyre dhe duke drejtuar përpjekjet e tyre për demokraci dhe përparim.

Kam patur nderin të takohem shpeshherë me Bajramin dhe do të ruaj përherë brenda meje mbresat e pashlyera për dinjitetin, përunjësinë dhe mirësinë e tij.

Në këto momente të dhimbshme të ndarjes së tij të parakohshme nga jeta bashkoj lutjet e mia me ato të familjarëve dhe miqve të tij. U prehtë në paqe! I paharruar kujtimi i tij!​

Presidenti Hashim Thaçi: “I shkatërruar nga lajmi për vdekjen e parakohshme të ish-kryeministrit, ministrit, mikut të dashur dhe kolegur Dr.Bajram Rexhepi. Ngushëllime për familjen dhe miqtë”.



Ramush Haradinaj: Me dhimbje të thellë kam marrë lajmin për vdekjen e hershme të Bajram Rexhepit, një personaliteti të rëndësishëm në vend. Kosova ka humbur një njeri të përkushtuar për lirinë e demokracinë e saj, ish-kryeministrin e parë të saj, që ka udhëhequr së bashku me forcat tjera politike me procesin e vështirë të rimëkëmbjes së vendit dhe një mjek të shkëlqyer që ka ndihmuar njerëzit në kohë lufte e paqeje.

Në këto çaste të dhimbjes jemi bashkë me familjen, miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij.

I qoftë i lehtë dheu”.

Partia Zgjidhja: Bajram Rexhepi do të mbahet mend jo vetëm si kryeministri i parë i shtetit të pavarur të Kosovës, por edhe si një qytetar me integritet të lartë, një shtetar i ndershëm dhe një mjek që ia kushtoi jetën profesionit të nderuar. Ai për afro 40 vite nuk u ndal së punuari si kirurg, madje edhe në kohë lufte, ndërsa si kryeministër i parë i institucioneve të përkohshme vetëqeverisëse udhëhoqi procese të rëndësishme politike, duke dhënë shembullin e njeriut, mjekut dhe politikanit të ndershëm, si pakkund në trevat shqiptare.

Gjatë luftës me Serbinë më 1999-n, Rexhepi iu bashkua UÇK-së dhe kaloi tre muaj në male duke shërbyer si mjek në zonën operative të Shalës, ku kreu shumë operacione të rënda për luftëtarët e plagosur dhe banorët e sëmurë.

Pas përfundimit të luftës, Rexhepi shërbeu si kryetar i këshillit bashkiak të Mitrovicës dhe kryetar i pjesës së jugut të qytetit të ndarë. Ai gjithashtu ishte dhe kryetar i degës së Partisë Demokratike të Kosovës në qytetin e tij.Më 4 mars të vitit 2002, pas tre muaj bisedimesh me ndërmjetësimin e ish-kryeadministratorit të atëhershëm të Kosovës, Michael Steiner, Kuvendi i Kosovës zgjodhi Bajram Rexhepin si kryeministrin e parë të Kosovës, ndërsa Ibrahim Rugova ishte zgjedhur president.

Gjatë periudhës 2010-2014 Rexhepi ishte ministër i Brendshëm i Kosovës dhe pas kësaj ai u tërhoq nga politika duke bërë një akt që e nderoi në sytë e gjithë shqiptarëve dhe e veçoi nga kjo klasë politike që politikën e shohin vetem si biznes dhe mjet pasurimi.

