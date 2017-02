Kosovë - Stoltenberg: Mos u merrni me retorika, Mustafa: S’ka cënim të kufijve

Sekretari i Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të mos merren me retorika, por të ulen dhe të dialogojnë për të vazhduar ecurinë e dialogut. Ai tha se forcat e KFOR do të qëndrojnë sa të jetë e nevojshme. Nga ana e tij kryeministri Mustafa tha se nuk ka informacione për cënim të kufjve.

Stoltenberg: NATO është në Kosovë, e ka forcën e KFOR-it këtu për tu siguruar se jemi në gjendje për të mbajtur stabilitetin në këtë pjesë të Europës dhe ne do të vazhdojmë praninë tonë këtu me një forcë me 4500 trupa. KFOR është reagues i tretë, kemi policinë e Kosovës, EULEX dhe pastaj KFOR. Është me rëndësi që të kemi forca të ndryshme duke mbushur role të ndryshme. Prania e KFOR ka kontribuar në stabiltetin dhe sigurisë e Kosovës. Ne jemi të zotuar që të vazhdojmë aq sa është e domosdoshme. Nuk duhet të merremi me retorikë, të bëjmë dialog, të ulim tensionit për të shmangur incidentet dhe të ecim përpara drejt procesit të normalizimit. NATO mbështet këtë dhe nxit palët të tregojnë përmbajtje dhe të marrin pjesë në mënyrë konstruktive në dialog.

Mustafa: Nuk kam informacione që kemi cënim të kufijve territorialë të Kosovës.

Kreu i qeverisë së Kosovës tha se vlerëson rolin e NATO-s, ndërsa deklaroi se nga ana e Serbisë ka provokime, por që kanë rënë dakord për ti zgjidhur këto çështje me paqe.

Mustafa: Kosova vlerëson lart rolin e NATO-s dhe aspiron të bëhet pjesë e saj. Të gjitha pjesët e politikës në Kosovë, si pozitë dhe opozitë janë pajtuar për këtë dhe ky është qëndrim i yni i përbashkët. Vlerësojmë lart rolin e KFOR-it dhe shohim se është i domosdoshëm prania e kësaj trupi ende në Kosovë. Dialogu është strategjik, mirëpo përkundër kësaj ne kohëve të fundit kemi pasur disa provokime, për të cilat jemi marr vesh ti kalojmë në paqe dhe përkushtim dhe të ndërtojmë një mjedis ku do të mbizotëroj paqja.

Ai tha se deri tani dialogu ka dhënë rezultate pozitive dhe janë të interesuar që të integrojnë të gjithë serbet në institucionet e Kosovës.

