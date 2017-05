Ndërkaq nga VMRO-DPMNE-ja përveç që nuk morën pjesë në koordinim, nuk ka asnjë përgjigje as nëse kanë propozuar grupin parlamentarë, cili është koordinatori dhe nëse do të jenë prezent në Kuvend në seancën e të martës gjatë votimit të Qeverisë.

Disa nga partitë kanë propozuar edhe formimin e grupit të tyre parlamentar dhe koordinatorit të grupit. BDI-ja ka përcaktuar Ejup Alimin, Lëvizje Besa deputetin Afrim Gashi ndërsa LSDM-ja pritet që gjatë ditës të dorëzojë në Kuvend emrin e koordinatorit të grupit të tyre por jo zyrtarisht mësohet se koordinator i grupit parlamentar të socialdemokrateve do të jetë Petre Shilegov.

Përfaqësuesit e partive parlamentare, me përjashtim të VMRO-DPMNE-së, në koordinim me kryetarin e Kuvendit, për të martën kanë caktuar seancë parlamentare për votimin e Qeverisë së re.

Pas votimit të Qeverisë, në seancë plenare do të kalojë votimi i Komisioneve të Kuvendit. Deri më tani partitë janë marrë vesh vetëm për përbërjen e Komisionit për zgjedhje dhe emërime ku nga 13 anëtare prej sa përbëhet ky komision, gjashtë do t’i takojnë VMRO-DPMNE-së, pesë LSDM-së dhe nga një BDI-së dhe Lëvizjes Besa.

Pas votimit të Komisioneve, shumica e re parlamentare do të hap debatin mbi shfuqizimin e testimit ekstern. Në një sinkron me të mund të jenë edhe ndryshimet në Kodin zgjedhor ku parashikohet ndryshimi i nenit i cili përcakton mbajtjen e zgjedhjeve lokale çdo katër vite në gjysmën e parë të muajit maj. Në rast miratimit të ndryshimeve, neni në fjalë do të përcaktojë mbajtjen e zgjedhjeve lokale çdo katër vite në gjysmën e parë të muajit tetor.

Gjatë ditës, partitë përcaktuan edhe vendet nëpër sallat parlamentare dhe të komisioneve si dhe çështjet teknike dhe administrative.

/Alsat-m/