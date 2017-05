Maqedoni - Lëvizja Besa nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re

Lëvizja Besa vendosi të mos jetë në qeverinë e re me LSDM-në e Zoran Zaevit. Në konferencë për media kreu i Lëvizjes Besa, Bilall Kasami tha se marrëveshja për bashkëqeverisje me LSDM-në nuk u arrit pasi mandatari, Zaev nuk pranoi të firmosë marrëveshje të shkruar mbi parimet e Besës, si: ridefinimi, vendim-marrja konsensuale dhe qeverisja e balancuar. Gjithsesi Kasami tha se Besa do të jetë opozitë konstruktive dhe do të mbështesë të gjitha iniciativat në interes të shqiptarëve.

“Lëvizja Besa njofton opinionin se ajo nuk do të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme, për arsye se mandatari për formimin e qeverisë nuk ishte i gatshëm të pranojë parimet e Lëvizjes Besa dhe ato t’i nënshkruajë në një kontratë me shkrim. Sidoqoftë, Lëvizja Besa do të vazhdojë të jetë një faktor konstruktiv politik në Maqedoni duke u bërë guardian i interesave shqiptare, por edhe interesave të të gjithë qytetarëve në vend. Dyert tona do të mbeten gjithnjë të hapura për këdo që i synon këto parime. Sot me plotë të drejtë mund të mburremi se Besa ishte pjesë e gjithë procesit për rrëzimin e regjimit Gruevski-Ahmeti, por se detyra jonë akoma nuk ka përfunduar”- deklaroi Bilall Kasami, kryetar i Lëvizjes Besa.

Paraprakisht Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë përmes një komunikate njoftoi opinionin lidhur me bisedimet me partinë Besa. Në njoftim theksohet se edhe përskaj asaj që subjektet janë dakorduar dhe ndajnë përcaktimin e njëjtë për reforma urgjente, për zhvillim demokratik dhe evropian të Maqedonisë, megjithatë për një pjesë të çështjeve nuk arritën mbështetje.

“I lemë dyert e hapura për bashkëpunim rreth mbështetjes për reformat që pasojnë në Republikën e Maqedonisë si dhe për gjithçka tjetër me interes të përbashkët për të gjithë qytetarët e vendit tonë” thuhet në njoftimin e lëshuar nga LSDM-ja./Alsat M/

