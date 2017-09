Kryediplomati malazez: Demarkacioni me Kosovën, për ne është çështje e mbyllur

Ministri i Jashtëm i Malit të Zi, Srgjan Darmanoviq, ka thënë se për vendin e tij tema e demarkacionit me Kosovën është e mbyllur.

Ai ka thënë se Podgorica beson në kapacitetin e institucioneve dhe se do të pres me durim zgjidhjen e çështjes së kufirit me Kosovën.

Gjatë një debati me titullin “Ora e qytetarëve”, Darmanoviq ka thënë se sa i përket demarkacionit, Mali i Zi nuk mund të ndikojë në asnjë vendim të Qeverisë së Kosovës, përfshirë edhe këtë të sotmen.

“Ne kemi raporte shumë të mira me Kosovën dhe s’kemi dyshim se kështu do të vazhdojë. Për Malin e Zi, kjo çështje është mbyllur dhe nuk do t’i kthehemi më. Besojmë në kapacitetin demokratik të institucioneve të Kosovës dhe me durim po presim zgjidhjen përfundimtare të demarkacionit me Kosovën”, ka thënë ai, shkruan Expers.

Reagimet nga Mali i Zi vijnë pas vendimit të Kryeministrit Haradinaj për të shkarkuar Komisionin Shtetëror për Shënimin e Kufirit në krye me Murat Mehën.

Ai ka theksuar se Mali i Zi ka disa çështje të hapura me Kroacinë –çështjen e Prevllakës, por, sipas tij, një marrëveshje e përkohshme është duke funksionuar shumë mirë.

“Ne duam të zgjidhim këtë me rrugë bilaterale, nëse nuk shkojmë në mekanizma ndërkombëtarë që janë të njohur. Duhet t’u besojmë mekanizmave të së drejtës ndërkombëtarë. Kjo çështje nuk do t’i cenojë raportet tona”, ka thënë Dermanovic duke iu referuar kontestit me Kroacinë.

