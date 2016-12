Reagimi - Kim Mehmeti: Me dobësimin e BDI’së rrezikohen bizneset e sheikëve partiakë të Tiranës

Shkrimtari Kim Mehmeti ironizon takimin e Rames me lideret e partive shqiptare në Maqedoni duke u shprehur se Tirana zyrtare më në fund e ka marrë vesh që edhe në Maqedoni jetojnë shqiptarë.

Kim Mehmeti:Mediat raportojnë se Kryeministri i Shqipërisë do takohet me drejtuesit partiak shqiptarë të Maqedonisë, të cilëve do u ofrojë një platformë që ata do duhet ta shtrojnë në tavolinën e bisedimeve me palën maqedonase!

Mirë është që më në fund edhe Tirana zyrtare e mori vesh se në Maqedoni jetojnë shqiptarë, ngaqë deri më tani, shqiptarëve të këtushëm u ndodhnin dhunime policore dhe procese të montuara gjyqësore thuajse njëherë në vit – siç ishin për shembull ‘Sopoti’, ‘Brodeci’, ‘Monstra’, likuidimi i Harun Aliut me shokët, rasti i Kumanovë… – por burrështetasit e mëmëdheut as që e prishnin lezetin e kafesë së mëngjesit, e lëre më ta ftonin drejtuesin e BDI’së në Tiranë, e t’i tregonin se Xhaxhi Enver që moti ka vdekur dhe së bashku me të edhe mendësia politike, që interesin e popullit e barazon me mirëqenien e liderëve partiak!

Si do që të jetë, le të shpresojmë se këto takime të Kryeministrit të Shqipërisë me drejtuesit partiakë shqiptarë të Maqedonisë, kanë për qëllim mirëqënien e shqiptarëve të këtushëm dhe se nuk janë nxitur nga shqetësimi se me dobësimin e BDI’së, do të rrezikohen edhe bizneset që sheikët partiak të Tiranës, i kanë në këtë shtet!”

/Oranews.tv/

