Maqedoni - Ja kush janë propozimet e BDI për ministra në qeverinë e Zaev

BDI-ja publikoi emrat që do të jenë pjesë e kabinetit të kryeministrit Zoran Zaev. Ndër ta spikatin emra të vjetër dhe të rinj që nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e pushtetit ekzekutiv. Propozimi i BDI-së për Zëvendës-kryeministër për Sistem politik dhe marrëdhënie mes komuniteteve është Hazbi Lika. Bujar Osmani është propozuar për Zëvendës kryeministër për euro-integrime. Nënkryetari i BDI-së dhe njëherësh kryetar i Komunës së Likovës, Sadulla Duraku është propozimi i BDI-së për Ministër të ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Ramiz Merko është propozimi i BDI-së për ministër pa portofol. Me dikasterin e ekonomisë do të udhëheq Kreshnik Bekteshi. Ndërsa me dikasterin e drejtësisë do të udhëheq Bylent Salihu, shkruan Alsat M.

Propozimet e BDI-së për ministra

Hazbi Lika- Zv/kryeministër për Sistem Politik dhe Marrëdhënie midis Komuniteteve;

Bujar Osmani- Zv/kryeministër për Cështje Evropiane;

Sadulla Duraku- Ministër i Ambientit jetësor dhe Planifikimit Hapësinor;

Ramiz Merko- Ministër pa portofol;

Kreshnik Bekteshi- Ministër i Ekonomisë;

Bylent Salihu- Ministër i Drejtësisë

Megjithatë kreu i BDI-së, Ali Ahmeti dha garanci se këto emra janë të përshtatshëm për t’i realizuar reformat që ka premtuar qeveria e re, veçanërisht reformat në drejtësi.

“Sigurisht që për opinionin ndoshta janë të panjohur, për ju mediumet, por Bylent Salihu nëse e ke fjalën për ministrin e drejtësisë është pesë vjet drejtor i Inspektoriatit të pyjeve që ka të bëjë kryesisht me çështje ligjore, me ligjin, me Kushtetutën, me të gjitha. Qeveria ka mandate 4 vjet dhe unë mendoj që do të jetë një mandate i vështirë, por me një përfundim të mirë- deklaroi Ali Ahmeti, kryetar i BDI-së.

Ahmeti nuk përjashtoi mundësinë që partitë e tjera të shumicës parlamentare të mos votojnë propozimet e BDI-së, pasi sipas tij, kjo është e drejtë e tyre.

