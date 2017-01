Irinej: Kosova është dhe do të mbetet Jerusalem i Serbisë

Provokimeve të vazhdueshme të politikanëve serbë nga Beogradi por edhe nga veriu ndaj Kosovës, sot iu ka shtuar edhe provokimi i radhës nga kreu i Kishës Ortodokse serbe, transmeton Koha.net.

Patriarku Irinej, siç bën në të gjitha festat fetare e kombëtare serbe, ka uruar bashkëfetarët dhe bashkëkombëtarët duke thënë se Kosova është Golgota dhe Jerusalemi i Serbisë.

“Derisa të ketë serbë, do të jetë edhe Kosova, për arsye se Kosova do të jetë dhe do të mbetet vendi ynë, sepse aty janë Golgota dhe Jerusalemi ynë”, ka thënë kreu i Kishës Ortodokse Serbe, patriarku Irinej, në urimin për festën e Krishtlindjes ortodokse që kremtohet më 7 janar.

“Ne, lutemi sidomos për Kosovën e kryqëzuar, për djepin tonë shpirtëror e kombëtar, të cilën Njegoshi i madh e ka quajtur ‘gjykatë të madhe’”, citon FoNet kumtesën e Kishës Ortodokse serbe.

Patriarku Irinej ka theksuar se populli serb është popull i Krishtlindjes, pjesë e popullit të Zotit dhe komb i krishterë.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter