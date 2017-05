Kosovë - Hoti: Bashkë me AKR dhe Alternativën do t’i fitojnë zgjedhjet e 11 qershorit

I kandiduar për kryeministër nga Lidhja Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka thënë pas nënshkrimit të marrëveshjes për koalicion paszgjedhor me AKR-në se ky koalicion vulos fitoren e qendrës se djathtë.

Koalicionin LDK-AKR ai e ka quajtur si koalicion të parimeve.

“Shumë shpejt e kemi gjetur gjuhën e përbashkët. Jam me plot shpresë se me këtë koalicion dhe me partnerët tjerë do të shkojmë sigurt në zgjedhjet e 11 qershorit”, ka thënë Hoti, transmeton ‘Indeksonline’.

Përveç koalicionit me AKR, LDK t ka nënshkruar marrëveshje për koalicionin parazgjedhor edhe me Alternativën.

Partitë kanë kohe sonte deri në ora 00:00, të deklarojnë në KQZ koalicionet parazgjedhor.

Zgjedhjet e parakohshme do të mbahen më 11 qershor.

Ky proces i jashtëzakonshëm zgjedhor u imponua pasi Kuvendi mbështeti mocionin e Nismës për mosbesim të Qeverisë.

