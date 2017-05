Nis zyrtarisht fushata - Haradinaj, Hoti dhe Kurti japin premtimet e para zyrtare për Kosovën

Partitë politike në Kosovë kanë nisur sot zyrtarisht fushatën elektorale. Kandidatët për Kryeministër Ramush Haradinaj, Avdulla Hoti dhe Albin Kurti kanë shprehur mesazhet e para ndaj qytetarëve të Kosovës. Ndërkohë Bashkimi Europian do të dërgojë një mision vezhguesish më 11 qershor si dëshmi e mbështjetjes së Brukselit ndaj Kosovës.

Nis zyrtarisht fuashata për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Ora 00:00 e 31 majit ka shënuar nisjen e aktiviteteve elektorale të partive politike, edhe pse këto të fundit kanë kohë që kanë nisur betejën e votes, qoftë kjo edhe në shkelje të ligjit.

Fushata zgjat 10 ditë për këto zgjedhje të parakoshme teksa gjithsej janë regjistruar 5 koalicione, 19 parti politike dhe dy nisma qytetare.

Kandidati për Kryeministër i koalicionit PDK-AAK-Nisma, Ramush Haradinaj, zgjodhi të dalë në selinë e partisë së tij në Prishtinë menjëherë pas mesnate për të shprehur mesazhin e tij se tashmë Kosova ka nevojë për njerëz të mirë.

Politikat e tij Haradinaj i ka shprehur edhe gjatë një interviste për agjensinë Anadolu, ku ka theksuar se marrëdhënia me Serbinë do të jetë reciproke, marrëveshja e Asociacionit nuk vlen më, kurse Demarkacioni do të ketë version të ri.

Avdulla Hoti i LDK-së bëri të njëjtën gjë kurse përfaqësuesi i Vetëvendosjes në këtë garë, Albin Kurti, çeli fushatën sot në mëngjes me një takim në një qendër shëndetësore në Prishtinë.

Kandidati i Vetëvendosjes për Kryeministër të Kosovës, Albin Kurti, bashkë me struktura udhëheqëse të kësaj partie vizituan QKMF-në në lagjen e “Muhaxherëve’.

Kurti ka premtuar buxhet më të madh për komunën e Prishtinës nëse do të qeverisin pas zgjedhjeve të 11 qershorit.

Ai madje tha se Teatri i Operas së Vjenës ka trefish më shumë buxhet se sa komuna e Prishtinës.

Një ditë më parë Bashkimi Europian deklaroi se do të dërgojë mision vëzhgues në Kosovë për zgjedhjet e 11 qershorit.

Shefja për Politikë të Jashtme e Bashkimit Europian, Federica Mogherini, deklaroi se misioni vëzhgues do japë kontributin e rëndësishëm për forcimin e mëtejshëm të institucioneve demokratike në Kosovë dhe gjithashtu shërben si dëshmi e mbështetjes së Bashkimit Europian ndaj qeverisjes demokratike.

