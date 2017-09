Bruksel - Greqia pret sot një transh të kredisë, Moscivici kritikon vendimmarrjen

Ekspertët teknikë të eurozonës do të takohen pasditen e të hënës (4 shtator) në Bruksel, për të shqyrtuar ecurinë e reformave në Greqi.

Në fund të ditës, pritet që ekspertët të vendosin për disbursimin ose jo të një transhi me vlerë 800 milionë euro, të kredisë prej 86 miliardësh që i është akorduar Greqisë në kuadër të programit të tretë të shpëtimit.

Ekspertët do të shqyrtojnë se si kanë avancuar 113 kërkesat paraprake, që i ishin vënë si kusht Greqisë për marrjen e këtij transhi.

Kësaj here Athina është më optimiste në pritshmëritë e saj, edhe pse ka çështje që mund të përbëjnë sërish pika fërkimi midis kreditorëve dhe qeverisë greke. Një nga këto çështje është legjislacioni i ri për marrëdhëniet në punë, që sipas mediave kritike ndaj qeverisë, nuk ka marrë miratimin e kreditorëve.

Në këtë takim që njihet si Euro Working Group, do të marrë pjesë edhe ministri grek i financave, Euklidis Tsakalotos.

Ai do të përpiqet t’u shpjegojë ekspertëve të eurozonës hapat që do të ndërmarrë qeveria me qëllim që në fillim të muajit dhjetor Greqisë t’i jepet notë pozitive në vlerësimin e ecurisë së përgjithshme të realizimit të programit të shpëtimit, raporton Ora News.



Moscivici kritikon vendimmarrjen nga kreditorët

Të njëjtën gjë do të bëjë Tsakalotos edhe në takimin me komisionerin Mocovici, ditën e martë.

Moscovici ka bërë një deklaratë të fortë, që në Athinë interpretohet si një tentativë për zbutje të presionit ndaj Greqisë nga ana e Komisionit Europian.

Në një intervistë për gazetën italiane Corriere de la Sera, komisioneri për financat e ka cilësuar si “një skandal” programin e masave të ashpra që partnerët dhe kreditorët i kanë imponuar Greqisë në shtatë vitet e krizës.

“Është një skandal sa u përket procedurave demokratike, jo se ishin vendimet skandaloze”, ka sqaruar Moscovici, raporton Ora News.

Ai shtoi se e kishte fjalën “për detaje bazike të jetës së një vendi, që u vendosën nga një organizëm, me dyer të mbyllura, pa pjesëmarrjen e mediave dhe pa kontrollin më minimal nga ana e parlamentave”.

“Është skandal të vendosësh në këtë mënyrë për fatin e një populli, të imponosh vendime për pensionet dhe tregun e punës”, ka theksuar komisioneri europian për financat, Pierre Moscovici.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter