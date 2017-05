Kërkimet për naftë - Greqia paralajmëron dhënien me koncesion të një parcele në detin Jon

Qeveria greke ka paralajmëruar se po shqyrton dhënien me koncesion të një parcele detare në detin Jon, që të kryhen kërkime për hidrokarbure.

Siç tha ministri i energjisë, Jorgos Stathakis, bëhet fjalë për parcelën me numër 2, që ndodhet në perëndim të ishullit të Korfuzit dhe kufizohet me ujërat e Italisë.

Ministri sqaroi se kontrata në fjalë do të nënshkruhet me konsorcimumin e krijuar nga Greek Petroleum-Total dhe Edison, dhe se kjo do të bëhet pas miratimit nga gjykata e Auditit.

Ministri e bëri këtë njoftim gjatë nënshkrimit të marrëveshjeve për koncensionin e tri zonave tokësore, në Peloponezin veriperëndimor, në Etoloakarnani, dhe në segmentin Artë-Prevezë.

Presidenti i kompanisë Energena, që është një nga fitueset e tenderit, tha se “kemi besim në ekzistencën e hidrokarbureve në këto zona, pasi vitet e fundit u bënë zbulime në zona të ngjashme në Shqipëri dhe Itali”.

Ministri grek i energjisë, tha se nënshkrimi i këtyre kontratave, si dhe i asaj për detin Jon më vonë, përbëjnë një votë besimi për ekonominë greke dhe një çertifikim të interesit ndërkombëtar për vendburimet e naftës e të gazit në Greqi.

Tenderi për zona të ndryshme që besohet se kanë hidrokarbure, është një histori e zgjatur në vite, që ka kaluar nëpër disa qeveri greke dhe prandaj qeveria aktuale shprehet e kënaqur për zhbllokimin e ngërçit.

Pjesë e këtij ngërçi është dhe pakti detar midis Tiranës dhe Athinës, i rrëzuar nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë.

Përpjekjet e deritanishme, sidomos të Athinës për ta vënë në zbatim atë pakt kanë dështuar.

Pavarësisht deklaratave politike, analistët kanë theksuar që për sa kohë vazhdon kontesti për këtë pakt, asnjë kompani e huaj nuk do të merrte mundimin të përgjigjej në një tender për zonën e diskutueshme, që mban numrin 1 në hartën përkatëse greke.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter