Maqedoni - Gjendje e jashtezakonshme ne Shkup, protestuesit pushtojne Kuvendin

Kuvendi i Maqedonisë është pushtuar nga protestuesit pas zgjedhjes së Talat Xhaferit, nga shumica e re parlamentare për kryetar të kuvendit.

Por ai nuk njihet nga VMRO- DPMNE-ja e Nikolla Gruevskit.

Qindra protestues kanë hyrë në sallën kuvendore ndërsa nuk janë penguar në këtë veprim nga forcat policore.

Vazhdon të rritet numri i protestuesve ndërkohë që në ambientet e Kuvendit nuk vërehet asnjë lëvizje nga forcat e rendit.

Ora 19: 51 Gazetari: Pashe shume persona te plagosur. Eshte plagosur dhe Zaev

Protestuesit kane pushtuar kuvendin. “Nuk mund te them ku jemi por jemi ne nje vend te sigurt. Pashe shume persona te plagosur. Eshte plagosur Zoran Zaev por dhe truproja e tij. Kishte gjuajtje me karrige, me sende te forta” raporton nje gazetar i Alsat.mk

Ora 19: 44 Nderkombetaret pritet te dalin ne nje seance te jashtezakonshme

Ora 19: 40 Protestuesit pushtojne Kuvendin

Deputetet e VMRO DPMNE jane bashkuar me protestuesit. Protestuesit kane pushtuar sallen e Kuvendit dhe brohorasin. Ne kuvend kane hyre dhe Forcat e Nderhyrjes se Shpejte.

” Disa persona ishin futur dhe me maska te zeza” informon gazetarja e Alsat ne nje raportim live.

Protestuesit i sulmojnë deputetët, i gjakosur Zoran Zaev

Deputet po zbresin nga pjesa e sipërme e hollit në sallën e pres-konferencave për shkaqe sigurie. Turma e protestuesve ka hyrë në press-konferencën duke i sulmuar deputetet.

Situata kaotike vazhdon në ambientet e Kuvendit, në pamjet që po transmetohen vërehet i gjakosur lideri i LSDM-së Zoran Zaev.

Gjendje alarmante

Për momentin nuk raportohet për të plagosur apo viktima. Gjendja paraqitet alarmante pasi brenda Kuvendit ndodhen edhe deputetët të cilët nuk dihet nëse janë nën mbikqyrjen e sigurimit.

Aktit i ka paraprirë vendimi i LSDM-së dhe partive shqiptare BDI dhe Aleanca për Shqiptarët, për të përfunuar konsituimin e Kuvendit.

Vendimi është kundërshtuar nga VMRO-ja, ndërsa si shkas kanë theksuar atë që njihet si Platformë e Tiranës me të cilin kjo parti prentendon se rrënohet karakteri unitar i shtetit.

Aktin e zgjedhjes së Xhaferit për kryeparlamentar VMRO-ja e quan grushtshtet.

Nga LSDM-ja kanë thënë se pretendimet e VMRO-së janë gënjeshtra dhe se garanci për karakterin unitar të shtetit është programi qeveritar tashmë i hartuar nga partitë e shumicës së re.

