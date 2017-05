Maqedoni - Deputetët afat deri në mesnatë për të votuar qeverinë e re

Kuvendi i Maqedonisë pritet të zhvillojë ditën e sotme seancën e tretë dhe të fundit ku deputetët e parlamentit do të shprehin me votë qëndrimin e tyre në lidhje me kabinetin që është propozuar nga kreu i social-demokratëve, Zoran Zaev.

Në bazë të afateve kushtetuese, afati i fundit për tëvotuar qeverinë është mesnata e sotme. Për t’u miratuar, kabineti i Zoran Zaev duhet të marrë votën pro nga të paktën 61 deputetë. Koalicioni i formuar mes LSDM-së, BDI-së dhe Lëvizjes për Shqiptarët ka në total 62 deputetë, por pritet të shihet se sa përfaqësues do t’a mbështesin krijimin e kabitentit.

Një ditë më parë Parlamenti u karakterizua nga debatet e ashpra mes palëve. Shkaku fillestar ishte përdorimi i gjuhës shqipe nga Kryeparlamentari, Talat Xhaferri, veprim që u prit me kudnërshtime nga deputetët e VMRO-DPMNE. Përfaqësuesit e konservatorëve u shprehën se përdorimi i gjuhës shqipe përbën një veprim anti-kushtetues, por nga ana tjetër, Xhaferi nënvizoi se kjo është një e drejtë që s’mund t’ia cënojë askush.

Ndërkohë, në fjalën e tij ditën e djeshme, Zoran Zaev paraqiti platformën e tij për kabinetin e ardhshëm qeverisës duke rradhtur si prioritete integrimin e mëtejshëm në strukturat ndërkombëtare, rritjen e ekonomisë si dhe pastrimin e sistemit të drejtësisë.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter