Zëvendëskryeministri dhe ministër i Jashtëm, Behgjet Pacolli, të martën do të qëndrojë në Mal të Zi për çështjen e Demarkacionit.

Pacolli, në Podgoricë, do të takojë homologun e tij, Ministrin e Jashtëm malazez Srdjan Darmanović. Ky do të jetë takimi i parë i kësaj dite, që është paraparë në ora 10:15 në një villë, sipas agjendës së zëvendëskryeministrit të parë.

Më pas, Pacolli do të pritet nga zëvendëskryeministri i Malit të Zi, njëherit Ministër i Drejtësisë, Zoran Pazhin. Pritja është planifikuar në ora 11:20 në kabinetin e Pazhinit, raporton Gazeta Express.

Në 12:00, në të njëjtën villë ky Pacolli do ta takojë homologun e tij të jashtëm të Malit të Zi, do të takohet edhe me Kryetarin e Parlamentit malazez Ivan Brajović. Në të njëjtin vend, 40 minuta më pas është rezervuar takimi me Presidentin e Malit të Zi, Filip Vujanović.

Vizita e Behgjet Pacollit në Podgoricë përfundon me takimin me drejtuesit e Partive Politike Shqiptare në Mal të Zi. Takimi, sipas agjendës, parashihet të mbahet në ora 15:15. /GazetaExpress/.