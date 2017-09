Debati për kryeprokurorin e ri, përplas LSDM-në dhe VMRO-DPMNE-në

Debati për konkurs për emërimin e kryeprokurorit të ri po zhvillohet me modelin e njëjtë sikur për shkarkimin e Marko Zvrlevskit. Vmro Dpmne insiston se në këtë periudhë nuk ka mundësi as për shkarkime e as për emërime dhe kërkon që pika e konkursit për kryeprokuror të hiqet nga rendi i ditës.

Por shumica parlamentare insiston se një gjë e tillë është e patjetërsueshme për të nisur reformat në gjyqësor. Krsto Jovanovski nga partia opozitare e kritikoi Talat Xhaferin se nuk po e heq këtë pikë që e quajti të turpshme nga rendi i ditës dhe e pyeti LSDM-së si nuk turpërohet të shpall konkurs për kryeprokuror të ri në prag të zgjedhjeve.

“Kolegu Talat dhe shumica artificiale parlamentare thonë nuk po punësojmë, nuk po shkarkojmë ose emërojmë askënd, ndërsa ja tani shpallin konkurs për emërimin e kryeprokurorit të ri. A nuk është kjo shkelje direkte e nenit 8a të Kodit Zgjedhor që pati ndryshim me kërkesë të opozitës së atëhershme LSDM. Të njëjtit persona që kujdesen për reforma dhe gjyqësor të reformuar ndryshojnë kryeprokurorin në kohë të zgjedhjeve”, ka thënë Krsto Jovanovski, VMRO DPMNE.

Sipas Jovanovskit dhe shumicës së bashkëpartiakëve të tij, me këtë propozim për shkarkim Qeveria vetëm dëshiron të ndjellë frikë tek qytetarët duke treguar fuqi për të shkarkuar një funksionar të tillë që dyshon se mund të keqpërdoret për qëllime zgjedhore. Të paktë ishin ata që morën fjalën nga LSDM. Zhaklina Llazarevska i pyeti deputetët e opozitës nëse kështu tentojnë të pengojnë fillimin e funksionimit të drejtësisë.

“A nuk keni turp që gjithmonë kur ne si shumicë parlamentare tentojmë të heqim shtrafat nga mekanizmi që e keni krijuar në institucionet shtetërore për 11 vjet, ju këtu vazhdoni me diskutime koti. Diskutimet blejnë kohë por ju e dini se drejtësia gjithmonë vjen në vendin e saj. Në gjithë diskutimet tuaja duket vetëm frika juaj nga ajo çfarë mund të ndodhë kur në Maqedoni do të fillojë të funksionojë shteti ligjor”, u shpreh Zhaklina Llazarevska nga LSDM.

Seanca ka vazhduar deri në orët e vona të pasdites me ritmin e njëjtë dhe me replika e kundërreplika kryesisht të opozitës mes vete. Meqë sikurse para shkarkimit të kryeprokurorit nuk vinin në shprehje ligjet e tjera, edhe tani heqja e taksës radiodifuzive, rritja e rrogës minimale, vauçerët për studentë e të tjerë, janë lënë nën hije.

