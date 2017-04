Serbi - Daçiç: Vendimi për Haradinajn, pasoja të rënda në marrëdhëniet me Francën

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiç ka thënë se vendimi i Gjykatës së Colmarit për ta liruar nga akuzat kryetarin e AAK-së dhe ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj do të ketë pasoja.

“Serbia ka nënshkruar një marrëveshje partneriteti strategjik me Francën, mirëpo çfarë po na duhen partnerët strategjikë. Kjo me siguri që do të ketë pasoja të rëndësishme për marrëdhëniet tona diplomatike me Francën”, ka thënë Daçiç për RTS, transmeton Indeksonline.

Kreu i AAK-së dhe ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u lirua ditën e djeshme pas refuzimit që gjykata në Colmar i bëri kërkesës së Serbisë për ekstradimin e tij.

