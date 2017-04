Kaosi - BE përshëndet Talat Xhaferin si kryetar i Kuvendit, dënon dhunën

Bashkimi Europian ka dënuar ashpër sulmet kundër deputetëve të Kuvendit në Shkup.

BE thekson se dhuna në Parlament është krejtësisht e papranueshme, ndërsa apelon për ruajtjen e qetësisë dhe vetëpërmbajtje.

“Ministria e Brendshme dhe policia duhet të garantojnë sigurinë në Parlament” deklaruan përfaqësuesuesja e lartë për Politikë të Jashtme të BE-së Federica Mogherini dhe Komisioneri Johannes Hahn.

Dy përfaqësuesit e BE kanë përshëndetur zgjedhjen e kryeparlamentarit Talat Xhaferi.

“Demokracia duhet të vazhdojë në rrugën e saj. Ne mirëpresim pozitivisht në zgjedhjen e Talat Xhaferi, si kryetar i Parlamentit. Bashkimi Evropian është i bindur se dialogu politik në institucione është e vetmja rrugë për të shkuar përpara dhe nxisim të gjithë aktorët politikë të respektojnë Kushtetutën e vendit dhe të veprojë në frymën e parimeve demokratike” kanë thënë Mogherini dhe Hahn.

Ata shtuan se “më në fund Maqedonia është një vend kandidat për në BE dhe BE-ja është e gatshme të punojë me Parlamentin në reformat e nevojshme që do të ndihmojë pranimin e saj në union”.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter