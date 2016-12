BDI e pavendosur - Ali Ahmeti: Jo koalicion kundër interesave të shqiptarëve

Partia më e madhe shqiptare në Maqedoni, BDI, ende nuk ka vendosur se me kë parti maqedonase do të bëjë koalicion për qeverisje. Kryetari, Ali Ahmeti, në një intervistë televizive ka deklaruar se BDI do të marrë një vendim sipas vullnetit të shumicës së qytetarëve shqiptarë. Po ashtu ai ka deklaruar se nëse nuk ka marrëveshje dhe nëse hyhet në paqartësi kjo do të ishte zgjidhja më e keqe për vendin.

Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, premton se nuk do t’i zhgënjejë shqiptarët me vendimin e tij për koalicionim me partnerin e ardhshëm të qeverisë, por nuk e ka përcaktuar nëse sërish do të ndajë pushtetin me Nikolla Gruevskin.

Duke folur për një televizion në Maqedoni, Ahmeti tha se nuk është duke zhvilluar bisedime me asnjë parti maqedonase.

“Dua t’iu them të gjithë shqiptarëve në Maqedoni që të mos frikësohen sepse vendimi përfundimtar do të jetë vullneti i shumicës së qytetarëve shqiptarë dhe asnjëherë BDI nuk ka marrë ndonjë vendim kundër popullit të vet”.

Ai nuk përjashtoi mundësinë që vendi të mbetet pa qeveri nëse nuk pranohen kërkesat e tij për avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoni.

Me këtë rast, ai tha se tek partitë maqedonase duhet të mbizotërojë arsyeja, pasi alternativa më e dëmshme për vendin do të ishte sikur të mbetej pa qeveri.

“Nëse nuk ka marrëveshje dhe nëse hyhet në paqartësi kjo do të ishte zgjidhja më e keqe për vendin. Unë mendoj se tek të gjitha partitë do të mbizotërojë logjika e shëndoshë, arsyeja e vërtetë për të gjetur zgjidhje për problemet me të cilat përballet vendi ynë. Kjo do të ishte zgjidhja më e keqe”.

Ndërkohë, përfaqësuesit e VMRO-DPMNE e cila fitoi më shumë mandate në zgjedhjet e fundit nuk dëshirojnë të flasin lidhur me negociatat për formimin e qeverisë.

Nga ana tjetër, as LSDM-ja e cila pretendon se do të formojë qeverinë e ardhshme nuk është shprehur nëse ka nisur bisedimet me ndonjë parti për të siguruar shumicën e nevojshme.

