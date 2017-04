Dhuna në Parlament - Ahmeti: Ajo që ndodhi mbrëmë e turpshme, revanshizmi rrugë pa krye

Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti i konsideron të turpshme aktet e mbrëmshme në Parlamentin e Maqedonisë, ndërsa apelon tek qytetarëve veçanërisht tek shqiptarët që ky problem politik të mos shndërrohet në problem etnik.

Në një deklaratë për mediat pak momente më parë, Ahmeti thotë se Presidenti maqedonas Gjorgje Ivanov është pjesë problemit dhe jo zgjidhje e tij.

Ahmeti: Është një akt i turpshëm dhe i dënueshëm dhe me pasoja të tjera që rrënojnë imazhin e Republikës së Maqedonisë. Si një akt i tillë i shëmtuar duhet dënuar. Në këtë rast, apeloj tek gjithë qytetarët që të ruajnë gjakftohtësinë dhe urtësinë dhe në veçanti që ky problem politik të mos shndërrohet në problem etnik. Kriza politike të zgjidhet dhe të marrë drejtimin e duhur drejt konstituimit të institucioneve të shtetit.

Mendoj se Ivanov është pjesë e problemit dhe nuk është pjesë e zgjidhjes së problemit. Nuk mendoj që ne t’i përgjigjemi thirrjes së Ivanovit. Duhet të përdoren mekanizma të tjerë për të ulur gjakrat në fillim dhe më pas të shihen masat për veprimet e ardhshme.

Jemi në koordinim edhe me forca të tjera politike. Të shohim për ndërtimin e strategjisë së ardhme dhe hapave që do të ndërmerren drejt vënies në veprim dhe në funksion të Parlamentit dhe në ushtrim të detyrës të kryetarit të sapo zgjedhur. Sigurisht veprimet do të vazhdojnë edhe më tutje drejt konstituimit të institucioneve.

Mendoj që çdo deklaratë që nxit është e dëmshme. Të gjithë duhet të ulin tensionet. Në rrugë institucionale mund të kanalizohen gjërat dhe të hyjnë në binar për zgjidhje përfundimtare. Thirrjet dhe apelet për revanshizëm na çojnë në rrugë pa krye.

