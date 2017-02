Sekretari i NATO-s në Kosovë - Mustafa: Deputetët serbë po na pengojnë në krijimin e ushtrisë

“Deputetët serbë të ndikuar nga qeveria e Beogradit po mbajnë peng transformimin e Forcave të Sigurisë së Kosovës në një ushtri të mirfilltë”, kështu është shprehur Kryeministri Isa Mustafa, gjatë konferencës së përbashkët me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Kreu i ekzekutivit kosovar tha gjithashtu se Prishtina ka punuar vazhdimisht për luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit. Nga ana tejtër, Stoltenberg vlerësoi punën e KFOR-it, duke u shprehur se kjo forcë do të mbetet në Kosovë për aq kohë sa do të jetë e nevojshme. Ai shtoi se NATO mbështet vazhdimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit.

Në konferencën e përbashkët me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka fajësuar deputetët serbë për vonesat në tranformimin e Forcave të Sigurisë në një trupë të mirëfilltë ushtarake.

Shefi i ekzekutivit theksoi se në këtë proçes ka edhe ndërhyrje nga Beogradi.

Isa Mustafa: “Shpreha po ashtu nevojën që të kemi një mbështetje, ashtu siç e kemi pasur edhe deri më tani, edhe sa i përket transformimit të FSK-së në Forcë të Armatosur të Kosovës, sepse FSK-ja i ka bërë të gjitha përgatitjet. Po ashtu e njoftova Sekretarin e Përgjithshëm se ne kemi biseduar me pjesëtarët e popullatës jo shumicë në Kuvendin e Republikës së Kosovës gjatë këtyre dy viteve të kaluara, mirëpo ky proces po mbahet peng për shkak se nuk kemi përkrahjen e deputetëve serb, jo për shkak të vullnetit të tyre, por konsideroj për shkak të ndikimit të drejtpërdrejt të Serbisë, prandaj edhe transformimi i FSK-së ka mbetur problem i këtij pengu”.

Më tej, Kryeministri cilësoi si arritje punën e bërë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, teksa deklaroi gjithashtu se nuk janë regjistruar më raste të shtetasve kosovarë që i bashkohen organizatave të ndryshme terroriste, siç është edhe Shteti Islamik.

Nga ana tjetër, Sekretari i Përgjithshtëm, Stoltenberg tha se KFOR ka bërë një punë mjaft të mirë, dhe se do të qëndrojë në Kosovë deri në momentin që do të shihet e nevojshme.

Jens Stoltenberg: “Siguria dhe stabiliteti i rajonit të Ballkanit në këtë rajon është mjaft i rëndësishëm për sigurinë dhe të gjithë Europës. KFOR ka qënë operacional për një kohë të gjatë dhe në momentin që ne flasim ka 4.500 trupa në terren. Më duhet të them se kjo forcë do të vijojë të mbetet në Kosovë për aq kohë sa do të jetë e nevojshme, në bazë të mandatit që është dhënë nga OKB. Sa i përket dialogut me Serbinë, ne mbështesim vazhdimin e bisedimeve. Më vjen mirë që ky proçes ka vijuar me dy takime të nivelit të lartë në Bruksel. Kam biseduar nga afër me Përfaqësuesen e lartë të BE-së, Mogherini, për vazhdimësinë e dialogut, dhe inkurajoj palët të vijojnë në këtë mënyrë.”

Gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë, Stoltenberg zhvilloi gjithashtu takime me Presidentin e Republikës Hashim Thaçi, zv. Kryeministrin Branimir Stojanoviç dhe Ministrin e Jashtëm, Enver Hoxhaj.

Presidenca njoftoi se edhe në takimin me Kreun e Shtetit, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, theksoi rëndësinë e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në rajon.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter