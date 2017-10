Rama nuk ia bën dot hesapet Europës, era e punëve të këqija i ka dalë ngado

Rama nuk ia bën dot hesapet Europës, era e punëve të këqija i ka dalë ngado

Një e përditshme gjermane ka botuar intervistën e Edi Ramës: “Kryeministri shqiptar shprehet se po i mbaron durimi me Evropën”. Kur gazeta e pyeti Ramën se pse Junker ka përmendur vetëm Serbinë dhe Malin e Zi për mundësi anëtarësimi në vitin 2025, ndërsa Shqipërinë as që e zuri në gojë, Rama u përgjigj: “Nuk e kuptoj këtë frikë të pabesueshme të udhëheqësve europianë. Kjo është çmenduri. Ndonjëherë pyes veten nëse këta liderë evropianë, e kanë menduar realisht se çfarë janë duke bërë!”. Të çmendur nuk janë evropianët që nuk ja hapin derën Shqipërisë. I çmendur është Rama që e ka vënë Shqipërinë nën pushtimin e trafiqeve më të ndyra që e lëndojnë ndërgjegjen e civilizuar evropiane. Vendin e zotëron mafia e marijuanës dhe oligarkia e korrupsionit. Atë e ka mbytur papunësia, padrejtësia, varfëria, dëshpërimi dhe dëshira e ethshme e njerëzve për të ikur një orë e më parë nga kjo skëterrë e Rilindjes. Tregjet, paratë, puna, licencat, mundësitë dhe resurset, kontratat dhe koncensionet janë përqendruar vetëm në duart e klientëve të koorporatës së kreut të Rilindjes dhe të oborrit të tij! Imazhi i Shqipërisë në Evropë dhe më gjerë ka rënë nën nivelet e kohëve më të mbrapshta të Sali Berishës. Shqipëria e Edi Ramës është shndërruar në sinonim i një kanceri social, që jo vetëm s’mund të integrohet në BE, por që duhet mbajtur për një kohë të pacaktuar në karantinë në mënyrë që mos të infektojë Europën nga trafiqet e saja të panumërta dhe të pashoqe. Vendi ynë, për fat të keq, përbën sot një njollë të zezë. Shumë shtetas tanët e fshehin kombësinë e tyre sepse kanë turp e kompleks të thonë se janë shqiptar. Rama ia lëshoi vendin mafies së drogës dhe kriminelëve që sot po e tërheqin prej hunde, jo drejt integrimit europian por drejt dezintegrimit të Shtetit! Rilindja i hodhi gjysmën e shqiptarëve të mbetur këtu drejt një eksodi të ri e të paimagjinueshëm nëpër vendet e Evropës për bukë, ujë e çati mbi kokë! Ndërkohë që Rama i ka uzurpuar zgjedhjet dhe i organizon ato me metodat dhe standardet e regjimeve mafiokratike! ZGJIDHJA paralajmëron edhe një herë se Shqiptarëve dhe Europës po u soset durimi me Edi Ramën! Çdo ditë me Ramën është kohë e humbur dhe regres për Shqipërinë. ZGJIDHJA është e vetmja forcë politike moderne, demokratike, atdhetare dhe mbartëse e vizionit dhe politikës së re që do e udhëheqë Shqipërinë me vendosmëri e sukses drejt vlerave më të larta të civilizimit perëndimor dhe integrimit real e të plotë të saj në familjen e kombeve të qytetëruara të Europës! ZGJIDHJA do ngrejë shtetin modern të shqiptarëve, ekonominë e vendit, do të instalojë e garantojë liritë e konkurrencës perfekte në politikë, ekonomi dhe në çdo sektor tjetër të jetës së vendit. Do e lartësojë e pastrojë emrin shqiptar, do ta bëjë çdo qytetar krenar për identitetin tonë shtetëror e kombëtar, shteti ynë do jetë mbrojtës dhe ndihmues për çdo atdhetar. ZGJIDHJA do bëjë të mundur që të zhvillohen e lulëzojnë energjitë krijuese dhe talentet e mëdha të burrave dhe grave të këtij populli.

