Te dashur miq,

Edi Rama sot shfrytezoi takimin e Arapajt te kryeministrave te Ballkanit Perendimor, per te mbrojtur krimin e rrezikshem te organizuar shqiptar dhe narko-shtetin e tij!

Ai, ne prani te komisionerit Hahn, qe ne vend te nje date per hapjen e negociatave duket i solli Rames paralajmerimin serioz te disa vendeve te BE per rrezikun e madh qe krimi i organizuar shqiptar paraqet per keto vende, deklaroi se refuzon qe BE te tregoje me gisht Shqiperine si vend me kriminele!!

Miq, me fjale te tjera Rama tha: mos na tregoni me gisht per kriminelet se ata jane miqte e mi me te mire, pasi une qeveris se bashku me ta dhe fale tyre jam ne pushtet!

Tre lajme nga takimi ne Arapaj

Per ata qe u ankuan se takimi nje oresh i kryeministrave te Ballkanit ne Arapaj te Durresit pati tre lajme.

