“Prap vetëm blloku është plot”

Ky vend nuk ka kulture e nuk ofron asgje e bla bla..nuk eshte e vertete! …ka disa idealiste profesioniste,pasionante te cilet organizojne evente per te cilat nese do ishin Amerike e Evrope (per te njejtin nivel) ,jo vetem do kishit paguar por do kishit bere 1000 selfie!

Ne Tirane kete jave jane dy festivale nderkombetare filmi…falas…worshope,biseda me artistet e ftuar .5 deri 7 min larg nga njeri tjetri!

Prap vetem blloku eshte plot! Natyrisht pas kesaj emrat qe perflisni ne kronikat roze do jene shembulli i rinise!

Spo flas per rinine qe pretendon te merret me art e as per artistet qe bejne qoka se keta jane tek kafja e lagjes duke deliruar! Mjaft me ankesa, behuni kultura qe pretendoni !

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter