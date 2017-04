Ministri i Jashtëm gjerman, Sigmar Gabriel, ka qenë zyrtari i vetëm i huaj me mesazhe të forta, të hapura, dhe me një zemërim teuton kundër opozitës dhe pro sistemit. Ai u shpreh kategorikisht kundër bojkotit dhe pro pjesëmarrjes në zgjedhje. Të gjithë të tjerët, që kanë vizituar Shqipërinë gjatë kësaj krize, e kanë pranuar ‘shenjtërinë’ e këtyre instrumenteve të demokracisë: zgjedhjeve, parlamentarizmit etj, por pa harruar të flasin edhe për një tjetër mjet dhe vlerë, të po demokracisë, dialogun.

Ministri i Jashtëm gjerman ka shkuar dje edhe më larg se Edi Rama, Taulant Balla dhe socilaistët më ekstremistë.

Nuk kam asnjë konspiracion për t’i shpjeguar qëndrimet e shefit të diplomacisë gjermane, sepse nuk mendoj se konspiracionet zgjidhin gjë, por disa kureshtje i kam.

Kureshtjet lejohen dhe, besoj, janë pjesë e fjalorit të demokratikes, po aq sa zgjedhjet, parlamentarizmi, fjala e lirë etj.

Kureshtja është liria e parë. Apo jo?

Jam kureshtar: Pse ministri i Jashtëm gjerman zgjodhi të mos pasqyronte në deklaratat e tij asnjë prej shqetësimeve të opozitës, të cilat ai me siguri i ka patur në dosje apo në briefings-et e shumta që ka marrë para se të vinte për vizitë në Tiranë? A ekzistojnë shqetësime të tilla apo në optikën e tij dhe të qeverisë që ai përfaqëson, janë sajesa të opozitës shqiptare?

Jam kureshtar: Pse ministri Gabriel (asnjë lidhje me engjëllin homonim) përmendi edhe një letër të parlamentarëve të CDU ku i kërkohej kryetarit të opozitës Lulzim Basha që t’i jepte fund bojkotit, të kthehej në parlament dhe të merrte pjesë në zgjedhje? Por, duke përdorur një gjysmë -fakt, apo atë lloj të dhëne që amerikanët e quajnë alternative fact. Gjysma tjetër e letrës, e pa cituar nga ministri, i rrinte qëndrimit se opozita shqiptare kishte të drejtë në çështjet që ngrinte.

Jam kureshtar: Nëse nuk e pa të udhës ta trajtonte, në gjerësi dhe thellësi, një problem shqiptar, pse ministri la jashtë edhe një problem gjermano-shqiptar? Atë të azilkërkuesve nga Shqipëria, të cilët gjatë dy viteve të fundit, në vendin e tij janë renditur si të dytët pas nacionaliteteve si afganët dhe sirianët, të mbytur në luftë dhe mizerje. Ky do të ishte një tregues mjaft i mirë për ‘standardet’ e Shqipërisë. Në këtë rast ato ekonomike. Por që, në të gjitha rastet, tregojnë për punën e bërë nga një qeveri.

Jam kureshtar: Pse ministri gjerman zgjodhi të fliste edhe për referendumin në Turqi dhe standardet e atjeshme, por të linte jashtë fokusit standardet që kërkon opozita në Tiranë? Më tej, pse demokracia është e rëndësishme, në raport me stabilitetin, në Turqi ndërsa në Tiranë stabiliteti vlen më shumë se demokracia?

Jam kureshtar: Pse ministri Gabriel përdor ‘fjalor gjerman’ për të përkthyer apo përshkruar një ‘gjuhë politike’ apo dhe një terren sociopolitik që nuk operon n gjermanisht, por në shqip? Kur ai thotë: “në vendin tim nuk do të ndodhte kurrë bojkoti i parlamentit”, ai duhet të dijë se në vendin të cilit i shpjegon ‘mrekullinë’ gjermane, është i pahasur institucioni i dorëheqjes, në dritën e çfarëdo shkeljeje. Ish-Presidenti i tij, Wulf, ka dhënë dorëheqjen para dy vjetësh për një kredi favorizuese për shtëpi; qeveritarët me të cilët ai shtrëngoi duart dje në Tiranë nuk kanë dhënë dorëheqjen as pas mbushjes së parlamentit me të inkriminuar, dhe as pas mbushjes së Europës me kanabis.

Pra, opozita nuk ka bojkotuar parlamentin, por një institucion që sipas ‘fjalorit gjerman’ do të ishte i papranueshëm. Eshtë tërhequr prej tij për të hequr çdo mundësi që parlamenti i ardhshëm të jetë i ngjashëm me aktualin.

Këto do të ishin kureshtjet, apo pyetjet që do t’i bëja ministrit të Jashtëm gjerman. Por, siç e tha vetë dje në monologun para medias “ai dhe Rama janë socialistë dhe nuk pranojnë pyetje”.