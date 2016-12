Përplasja lindje-perëndim po vjen në Shqipëri

Ngjarjet e djeshme në Turqi dhe në Gjermani kanë tronditur sërish besimin se bota mund të shkëputet nga terrorizmi dhe konfliktet e përgjakshme të cilat kanë shkaktuar mijëra viktima të pafajshme si në Aleppo!

Sot nuk e dimë se çfarë na pret në vitet që vijnë dhe sa shumë do shtohen kërcënimet për paqen dhe sigurinë tonë. Demokracia si sistem është në rrezik dhe Evropa si djepi i saj do jetë në qendër të sulmeve për një kohë të gjatë.

Shqipëria ka qenë historikisht në mes të influencave turkootomane, rusolindore dhe europiane perëndimore. Për 25 vjet besuam se u shkëputëm nga dy të parat për tu bashkuar një herë e mirë me Perëndimin. Nuk rezultoi e vërtetë.

Tani duket sikur perdet e vjetra po afrohen për të na e mbyllur horizontin e detit në perëndim. Sa herë ky izolim ka ndodhur ka patur aleatë të brendshëm. Nëse duhet ti gjej sot nuk e kam të vështirë.

Çudia është se jo për herë të parë në histori elita shqiptare,kryesisht ajo politike dhe financiare është me Lindjen, ndërsa populli është me Perëndimin. Paraja dhe forca janë me Lindjen,shpirti dhe truri janë me Perëndimin.

Kjo është sot ndarja kryesore në Shqipëri. Shumë shpejt do jetë edhe më e dukshme. Nevoja për të mbajtur dhe mbrojtur pushtetin po e kthen elitën vulgare dhe të kalbur shqiptare në një pengesë që na ndan nga Perëndimi.

Nëse ndryshimet që po ndodhin nëpër botë do kenë ndonjë ndikim në Shqipëri do jetë pikërisht ky: ose populli do ndëshkojë elitën e vet kriminale ose populli do largohet në Perëndim siç edhe ka ndodhur këto 25 vjet me 1 milion prej nesh,për ta lënë vendin në pronësi të izolimit dhe kapjes nga elitat analfabete të tranzicionit!

Nganjëherë më duket sikur jemi kthyer në vitet 1986-1987. Po ajo zymtësi, po ai terr, po ai izolim. Megjithatë kam ende shpresë kur mendoj se viti 1991 erdhi shpejt. Historia përsëritet sidomos në Shqipëri dhe Rusia,Turqia dhe Europa do bëjnë çdo gjë që të përsëritet. Me ndihmën tonë.

/Oranews.tv/

